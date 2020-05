Dropt Bernal bommetje bij Team Ineos met oog op de Tour? “Ik offer mij niet op voor Froome en Thomas” NVE

09 mei 2020

10u50

Bron: Eurosport España 2 Tour De France Team Ineos heeft een probleem. Of is het een luxeprobleem? Met Egan Bernal, Chris Froome én Geraint Thomas heeft het drie topkandidaten voor eindwinst in de Tour. Kan het nog fout gaan als die jongens samenwerken? Als. Bernal, die vorig jaar met geel naar huis ging, zal zich niet gaan wegcijferen voor viervoudig winnaar Froome: “Als ik 100 procent in topvorm ben, ga ik mij niet opofferen voor anderen.”

Egan Bernal (23), Geraint Thomas (33) en Chris Froome (34). Goed voor in totaal zes eindzeges in de Tour de France. Vier keer won Froome. In 2018 ging Thomas met geel naar huis en werd Froome derde. En vorig jaar werd Bernal de derde jongste Tourwinnaar ooit. Hij hield zijn ploegmaat Thomas achter zich op het podium, Froome ontbrak door blessure.

In een interview met voormalig Tourwinnaar Alberton Contador in Eurosport España geeft Bernal aan dat zijn team in een lastige situatie terechtkomt. “Voor Ineos kan het interessant zijn om met Chris een vijfde Tourzege binnen te halen, of met Geraint Thomas een tweede. Uiteindelijk blijven het twee Britten, en het is en blijft een Brits team, dat is belangrijk voor hen. Dus ik kan begrip opbrengen voor de positie van het team.

Ik ben jong, ik heb de Tour al eens gewonnen, en ik ga geen kans weggooien om de Tour opnieuw te winnen, dat is zeker Egan Bernal

Twee renners om rekening mee te houden, maar Bernal cijfert zichzelf allesbehalve weg: “Ik ben jong, ik heb de Tour al eens gewonnen, en ik ga geen kans weggooien om de Tour opnieuw te winnen, dat is zeker. Mezelf opofferen als ik 100% in topvorm ben... Ik denk niet dat ik dat ga doen, noch zij, noch iemand anders.”

Hoe gaan ze bij Ineos dan beslissen wie de kop trekt? Daar heeft de 23-jarige Colombiaan al over nagedacht. “Wat ik denk dat er gaat gebeuren is dat we wachten en zien hoe elke renner start aan de Tour. We hebben lang niet gereden, dus we weten niet hoe we er aan toe zullen zijn. De weg zal iedereen uiteindelijk op z’n plaats zetten. Na de eerste etappes zullen we snel zien in welke positie Froome, Thomas en ik ons bevinden. Op dit moment kan ik, zelfs als winnaar van vorig jaar, niet verkondigen dat ik de enige leider ben.”

