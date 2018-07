Drie wijzen over ultrakorte bergrit Tour en wat er nog te gebeuren staat: "Thomas gaat ook tijdrit nog winnen" DMM

26 juli 2018

06u00

Lucien Van Impe : " Dumoulin komt net tekort"

"Voor mij is er gisteren niet veel veranderd. Het was tempo, tempo, tempo en dan is het voor velen moeilijk om weg te rijden. Er zijn nog weinig échte klimmers in het peloton met een versnelling in de benen, daarom ben ik blij dat Quintana de rit heeft gewonnen. Bernal heeft als klimmer ook indruk gemaakt, die reed op het laatste zelfs te snel voor Froome. Wees maar zeker, dat is de volgende in de wachtkamer van Sky om de Tour te winnen."

"Thomas zie ik de eindzege niet meer verspelen de komende dagen. Deze manier van koersen is hem op het lijf geschreven. Hij heeft het beste eindschot van de favorieten bergop en rijdt vol zelfvertrouwen rond in zijn gele trui. Froome gaat vrijdag zeker nog iets proberen, maar ik denk niet dat Thomas zich daaraan zal laten vangen. Dumoulin zit vast op de tweede plaats. Doodjammer voor hem, maar hij komt net dat tikkeltje tekort om het verschil te maken. Ik denk ook niet dat hij in de tijdrit twee minuten kan goedmaken op Thomas."

Jurgen Van den Broeck : " Nibali had alles of niets gespeeld"

"Het spektakel waar de organisatie op gehoopt heeft, is uitgebleven. Ze hadden gisteren verwacht dat de favorieten volle bak zouden gaan vanaf het begin, maar dat is niet gebeurd. Ik mis in deze fase van de wedstrijd iemand als Nibali. Die had zeker alles of niets durven spelen, terwijl de meerderheid nu aan plaatsbehoud denkt. Thomas heeft van zijn kant wel de puntjes op de i gezet en aan Froome getoond dat hij de nummer één in de ploeg is."

"Ik denk dat de Welshman zonder ongelukken deze Tour gaat winnen, ja. Ik was ook niet echt verrast door het tijdsverlies van Froome. Hij heeft op geen enkel moment een flitsende indruk gemaakt en ik vrees eerlijk gezegd voor zijn podium. Als Bernal niet zo goed was geweest op de slotklim, dan had Froome nog veel meer tijd aan zijn broek gehad. Neen, volgens mij gaan Dumoulin en Roglic mee het podium op. Ik denk dat die laatste in de tijdrit makkelijk over Froome naar de derde plaats gaat springen."

Roger De Vlaeminck : " Thomas gaat ook tijdrit nog winnen"

"Hadden ze nu echt gedacht dat de favorieten in een kortere rit van bij de start zouden aanvallen? Belachelijk, vent! Of het nu een rit van 20 of 300 kilometer is, ze wachten toch allemaal tot de laatste kilometers van de laatste klim. Het zou bij mannen als Merckx en Hinault geen waar zijn geweest."

"Mensen storen zich soms aan de dominantie van Sky, maar dat is zever. Die mannen rijden gewoon rond met een ‘grote moral’ omdat ze de gele trui in hun ploeg hebben. Mocht Dumoulin de beste zijn, dan zouden zijn ploegmakkers ook beter voor de dag komen. Dat is gewoon een kwestie van zelfvertrouwen en dat is in elke sport zo. De wet van de sterkste, hé. Thomas is de beste en hij weet dat. Froome voelt van 'zijne kant' al enkele dagen dat hij het niet meer zal halen. De tijdrit? Schrijf maar op: Thomas gaat die ook nog winnen."

