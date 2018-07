Drie keer reed de dood mee in de Tour: het verhaal van Casartelli, Simpson en een vergeten Spanjaard DMM

24 juli 2018

07u00 0 Tour De France Ze denderen er vandaag aan 80 kilometer per uur voorbij. Een gedenksteen met vijf olympische ringen in de afdaling van de Portet d'Aspet. Daaronder een naam: Fabio Casartelli.

Van alle dingen die Lance Armstrong in de Tour heeft gedaan, is zijn ritwinst in Limoges ongetwijfeld één van de meest eervolle. 'The Boss' won op 21 juli 1995 drie dagen na de plotse dood van zijn ploegmaat Fabio Casartelli. Armstrong - op dat moment eerder nog een robuuste hardrijder - sprong in de op twee na laatste rit weg uit een ontsnapping om solo te winnen in Limoges. De vingers in de lucht wijzend naar de hemel. Wijzend naar Casartelli.

Twee dagen eerder was de 24-jarige Italiaan in de afzink van de Portet d'Aspet aan hoge snelheid onderuit gegaan. Casartelli - zonder helm - kwam met het hoofd terecht tegen een betonblok aan de rand van de weg. Tourarts Gerard Porte gaf de regerende olympische kampioen wielrennen nog de laatste zorgen, maar het onvermijdelijke viel niet meer te verhelpen. Casartelli werd overgebracht naar het ziekenhuis en overleed daar diezelfde 18de juli nog aan zijn verwondingen.

De Portet d'Aspet is sindsdien voor altijd aan de naam van Casartelli verbonden. Net zoals dat het geval is met Tom Simpson en de Mont Ventoux. De Brit overleed in 1967 op de flanken van de 'Kale Berg' ten gevolge van hitte, uitputting en doping. Simpson was daarmee pas de tweede dode in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. De allereerste verongelukte renner in de wedstrijd kwam om het leven in de vergeten jaren '30. Zijn naam? Francisco Cepeda.

Waas van mysterie

Het is een vraagje waarmee sommige quizmasters weleens durven uitpakken op een wielerquiz. Wie is naast Casartelli en Simpson de derde overleden renner tijdens de Ronde van Frankrijk? Het enige juiste antwoord is dus Francisco Cepeda, een 29-jarige Bask die in 1935 akelig ten val kwam in de afdaling van de Col du Galibier. Cepeda kwam op het hoofd terecht, liep een schedelbasisfractuur op en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Althans zo gaat de overlevering. Een recent Spaanse onderzoek gevoerd door Alvaro Rey Cepeda - een achterneefje van de overleden renner - bewijst zowaar iets anders. Op basis van oude kranten en documenten uit het Rijksarchief van Grenoble kwam naar voren dat er ook een wagen betrokken was bij de val van Cepeda. De Bask viel volgens het - lang geheim gebleven - gerechtelijk dossier dus niet enkel en alleen omdat de tube van zijn velg was losgekomen. Neen, volgens twee ooggetuigen zou een rode auto aan de basis van het ongeval hebben gelegen.

Meer nog, volgens het onderzoek (2015) was Cepeda ook helemaal niet gevallen in de afdaling van de Col du Galibier, maar wel in het plaatsje Rioupéroux (zo'n 50 kilometer verderop). Een flinke brok mysterie dus, wat meteen ook verklaart waarom Cepeda in tegenstelling tot Casartelli en Simpson nooit met een monument is bedacht. Niemand weet zeker waar de Spanjaard exact ten val kwam en al helemaal niet hoe dat precies is gebeurd.