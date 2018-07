Drama voor BMC: Richie Porte verlaat Tour na stevige val XC

15 juli 2018

13u23

Bron: Belga 2 Tour De France Voor Richie Porte zit de Tour de France erop. De Australische kopman van BMC viel vroeg in de negende etappe, de kasseienrit tussen Arras en Roubaix, en tastte naar de schouder. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.

Porte's beste resultaat in de Tour de France is de vijfde plaats in het eindklassement in 2016. Vorig jaar moest Porte ook al na een val opgeven in La Grande Boucle. Hij brak toen zijn sleutelbeen en bekken bij een zware val in de afdaling van de Mont du Chat, eveneens in de negende etappe.