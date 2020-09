Dopingonderzoek naar Arkéa-Samsic van Quintana, twee personen in voorhechtenis Redactie

21 september 2020

21u13 28 Tour de France Het parket van Marseille heeft een vooronderzoek geopend tegen Arkéa Samsic. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Mogelijk zijn er inbreuken tegen de dopingregels begaan. Twee personen zitten in voorhechtenis.



Een bron dicht bij het onderzoek vertelde aan AFP dat een huiszoeking is gebeurd waarbij meerdere renners van Arkéa-Samsic werden geviseerd. Die huiszoeking zou volgens het Italiaanse Corriere della Sera na de 17de rit onder meer hebben plaatsgevonden in de kamers van de Colombianen Nairo en Dayer Quintana en Winner Anacona. Ook andere kamers die door de ploeg bezet werden, werden doorzocht. Volgens de Franse krant Le Parisien is er bij die huiszoekingen 100 milliliter zoutoplossing en injectiemateriaal gevonden. Procureur Dominique Laurens bevestigde dat “talrijke gezondheidsproducten zijn gevonden waaronder medicijnen (...) en vooral een werkwijze die als doping kan worden beschouwd”.

Intussen zitten ook twee betrokkenen in voorhechtenis. Weer volgens Le Parisien gaat het om een verzorger en een teamdokter. Het parket meldt dat het onderzoek zich toespitst “op een klein deel van de ploeg”.

Arkéa-Samsic trok met Nairo Quintana als kopman naar de Tour maar de Colombiaan stelde teleur met een zeventiende plaats in de eindstand. Zijn Franse teamgenoot Warren Barguil werd veertiende. Het Franse procontinentale team heeft met Benjamin Declercq en Christophe Noppe twee Belgen in de rangen maar zij waren er niet bij in de Tour.

Arkéa-Samsic: “Onderzoek niet geviseerd naar de ploeg, noch naar de staf”

Emmanuel Hubert, de algemeen manager van de Franse wielerploeg Arkéa-Samsic, bevestigde dat speurders vorige week tijdens de Ronde van Frankrijk het hotel van de ploeg hebben doorzocht. In een bericht op de website van het team benadrukt hij dat “slechts een zeer beperkt aantal renners is betrokken, net als hun directe entourage, die niet op de loonlijst van het team staan”.

Hubert onderstreept dat niemand van het management of de staf momenteel in verdenking is gesteld. “Het onderzoek is niet direct geviseerd naar de ploeg, noch naar de staf”, zegt hij. De manager voegt eraan toe zijn renners te ondersteunen, maar zegt niet te zullen twijfelen om banden door te knippen indien dopingpraktijken worden bewezen. “Als lid van de MPCC (de beweging voor zuiver wielrennen, red) hebben wij de laatste twintig jaar altijd het ethische voorop geplaatst en een stevige positie ingenomen in de strijd tegen doping”, besluit hij.

UCI reageert

De UCI heeft intussen gereageerd op de zaak. De Internationale Wielerunie bevestigt dat ze in contact staat met de betrokken autoriteiten. “De UCI verwelkomt en ondersteunt de acties van alle betrokken partijen en zal de gepaste maatregelen treffen wanneer we meer weten van de informatie die de Franse autoriteiten vergaren.”

