Dopingbom in wielrennen? Onderzoek naar Arkéa-Samsic van Quintana, twee personen in voorhechtenis Redactie

21 september 2020

19u17 14 Tour de France Het parket van Marseille heeft een vooronderzoek geopend tegen Arkéa Samsic. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Mogelijk zijn er inbreuken tegen de dopingregels begaan. Twee personen zitten in voorhechtenis.

Een bron dicht bij het onderzoek vertelde aan AFP dat een huiszoeking is gebeurd waarbij meerdere renners van Arkéa-Samsic werden geviseerd. Die huiszoeking zou volgens het Italiaanse Corriere della Sera na de 17de rit plaatsgevonden hebben in de kamers van de Colombianen Nairo en Dayer Quintana en Winner Anacona. Intussen zitten ook twee betrokkenen in voorhechtenis. Het parket meldt dat het onderzoek zich toespitst “op een klein deel van de ploeg”.

Procureur Dominique Laurens bevestigde dat "talrijke gezondheidsproducten zijn gevonden waaronder medicijnen (...) en vooral een werkwijze die als doping kan worden beschouwd".

Arkéa-Samsic trok met Nairo Quintana als kopman naar de Tour maar de Colombiaan stelde teleur met een zeventiende plaats in de eindstand. Zijn Franse teamgenoot Warren Barguil werd veertiende. Het Franse procontinentale team heeft met Benjamin Declercq en Christophe Noppe twee Belgen in de rangen maar zij waren er niet bij in de Tour.