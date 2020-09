Dollemansrit aan 47,5 kilometer per uur zorgt voor slachtoffers: Pogacar en Landa grootste verliezers DMM

04 september 2020

17u10 0 Tour de France Wat een rit op weg naar Lavaur. Wat een waaiers. Na een dagje oorlog in de wind kregen vooral Pogacar en Landa de rekening gepresenteerd. Een overzicht van de grootste verliezers na een dollemansrit aan een gemiddelde snelheid van 47,5 kilometer per uur.

De zevende rit in de 107de Tour werd er eentje om duimen en vingers van af te likken. Bora-hansgrohe dynamiteerde de koers van in de eerste kilometers. Peter Sagan was tuk op de groene trui van Sam Bennett. In de eerste heuvelachtige kilometers ging de Ier samen met onder meer Caleb Ewan, Alexander Kristoff en Giacomo Nizzolo overboord.

Sagan hees zich bij de tussensprint weer in het groen, maar de volle buit moest hij aan Matteo Trentin laten. Bora trok daarna door om ook aan de meet weer dikke punten te kunnen scoren met Sagan. Na een korte aanval in het middenrif van Thomas De Gendt ging het gashendeltje helemaal open op veertig kilometer van de aankomst.

Dat gebeurde niet zonder ook bij de favorieten slachtoffers te maken. Voornaamste slachtoffers waren Tadej Pogacar, Mikel Landa en het Trek-duo Richie Porte en Bauke Mollema. Iets later moest ook Richard Carapaz afhaken na pech op een onfortuinlijk moment. Quintana, Roglic, Bernal, Pinot en alle andere favorieten overleefden de slag wel.

Overzicht grootste verliezers:

Richard Carapaz: +1:21

Tadej Pogacar: +1:21

Mikel Landa: +1:21

Richie Porte: +1:21

Bauke Mollema: +1:21

