Doe mee aan de Gouden Tour en win maar liefst 10.000 euro!

05 juli 2018

Een beetje ondergesneeuwd door het WK, wordt zaterdag ook de Tour de France op gang geschoten. Wie worden de opvolgers van Froome, Matthews, Barguil, Yates en Team Sky? Wij blikken met ex-renner Jurgen Van den Broeck (35), derde in de Tour van 2010, vooruit op 'La Grande Boucle'. "Froome? Porte? Nee, Nibali is mijn topfavoriet."

Jurgen Van den Broeck (35) blikt vooruit: “Nibali wint de Tour”

Top tien in Giro, Vuelta én Tour. In die laatste grote ronde zelfs op het podium van het ‘opgekuist’ klassement. Wie beter dan wielrenner-op-rust Jurgen Van den Broeck om vooruit te blikken op de nakende Tour. VDB geniet -hoe zou u zelf zijn?- van een koffietje op het terras. Fiets niét in de buurt, vrouwlief wel.

“Als de Tour zo dichtbij komt, krijg je automatisch wel heimwee naar toen, maar het is niet dat ik sta te popelen om elke dag uren voor tv te zitten”, vertelt hij ons. “We gaan ook op vakantie met het gezin, maar natuurlijk ga ik het volgen. Wie er wint? Ik denk Nibali. Dumoulin en Froome worden vaak genoemd, maar zij hebben de Giro gereden, en je weet nooit hoe je zoiets verteert. Dan kom je automatisch uit bij Nibali. Richie Porte? Die was goed in Zwitserland, maar heeft nooit geluk gehad in de Tour. Als hij niks tegenkomt, zal hij er inderdaad ook wel dichtbij zijn. Ik gun het hem zeker en vast, Richie is een heel vriendelijke jongen. Maar ik schat Nibali toch net iets hoger in.”

Tiesj

“Van onze landgenoten verwacht ik wel wat van Tiesj Benoot. Hij zal zeker iets proberen, aanvallen en een rit te winnen”, gaat Van den Broeck verder. De Tour live volgen was even een optie (“de Roubaix-rit leek leuk”) maar uiteindelijk krijgt een vakantie in Italië de voorkeur. Met de fiets? “De stadsfiets, ja (lacht). Al zit ik wel nog twee, drie keer per week op de koersfiets. Triatlon is mijn nieuwe hobby. Voor de fun. Het zal geduld vergen om het echt goed te doen, want lopen is niet evident. Het zwemmen daarentegen gaat wél redelijk goed. In april deed ik een kwarttriatlon en dat lukte aardig. Respect voor die mannen, want het is heel zwaar om drie sporten te combineren. Voor het overige kijk ik een beetje rond en laat ik alles wat op me afkomen. Ik moet m’n weg nog wat zoeken. Ik zou graag een jeugdploeg opstarten, maar het is niet evident om geld te vinden. Hopelijk lukt dat binnenkort wel”, besluit hij.

