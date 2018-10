Details over parcours raken al bekend: Tour 2019 naar Planche des Belles Filles, Tourmalet en Val Thorens JDK

22 oktober 2018

21u23 0

De officiële presentatie van de Tour 2019 vindt overmorgen plaats in het Palais des Congrès in Parijs. Maar het ijverige speurwerk van Thomas Vergouwen van wielerwebste velowire.com leverde traditioneel al de meeste details op. Dat de 106de editie volgend jaar van start gaat in Brussel, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de eerste van vijf Tourzeges van Eddy Merckx het eeuwfeest van de gele trui, was al bekend. Na een rit in lijn op zaterdag 6 juli (Brussel-Charleroi-Brussel, 192 km) en een ploegentijdrit op zondag 7 juli tussen het Koninklijk Paleis en het Atomium (28 km) trekt de derde etappe op maandag vanuit Binche naar de Champagnestreek (Epernay). Vervolgens gaat het via Nancy richting Vogezen (Colmar) en de eerste serieuze test op de Vlaamse feestdag in de rit met aankomst op één van de steilste stroken (piek tot 24%) van La Planche des Belles Filles.

De Tour 2019 zou ook Châlon-sur-Saône aandoen, de streek rond Saint-Etienne, Brioude en Albi, waar een eerste keer wordt gerust op… dinsdag 16 juli. En dus niet op maandag, zoals nu al jaren de gewoonte is. Daarna doemen de Pyreneeën op, met aankomsten op een passage langs Toulouse, een waarschijnlijke aankomst op de Col du Tourmalet (18/7), een individuele tijdrit in Pau (19/7) en een onuitgegeven finish op de top van Prat d’Albis (20/7). In Nîmes wordt op maandag 22 juli een tweede keer gerust en daags nadien, op 23 juli, ook gekoerst. Via de regio Gap worden de Alpen bereikt, met aankomsten in Valloire (25/7), Tignes (26/7) en, op de voorlaatste dag, boven in skioord Val Thorens. De Tour eindigt op zondag 28 juli met een korte rit tussen Rambouillet en de Parijse Champs Elysées.

Het volledige rittenschema:

Zaterdag 6 juli 2019: Brussel - Brussel

Zondag 7 juli: Brussel - Brussel (ploegentijdrit)

Maandag 8 juli: Binche - Epernay

Dinsdag 9 juli: Reims - Nancy

Woensdag 10 juli: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar/Mulhouse

Donderdag 11 juli: Mulhouse - La Planche des Belles Filles

Vrijdag 12 juli: Belfort - Chalons-sur-Saône

Zaterdag 13 juli: Macon - Saint-Etienne

Zondag 14 juli: Saint-Etienne - Brioude

Maandag 15 juli: Saint-Flour / Aurillac - Albi

Dinsdag 16 juli: rustdag

Woensdag 17 juli: Albi - Toulouse

Donderdag 18 juli: Toulouse - Tourmalet

Vrijdag 19 juli: Pau - Pau (individuele tijdrit)

Zaterdag 20 juli: Tarbes - Prat d’Albis

Zondag 21 juli: Limoux - Nîmes

Maandag 22 juli: rustdag

Dinsdag 23 juli: Nîmes - Nîmes

Woensdag 24 juli: Pont du Gard - Gap

Donderdag 25 juli: Embrun - Valloire

Vrijdag 26 juli: Vallei van de Maurienne - Tignes

Zaterdag 27 juli: Albertville - Val Thorens

Zondag 28 juli: Rambouillet - Parijs

Meer over Brussel

sport

sportdiscipline

wegwielrennen

wielersport