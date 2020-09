Derde keer, goede keer: Zwitsers toptalent Hirschi rondt ploegwerk Sunweb af in langste Touretappe XC

10 september 2020

17u08 2 Tour De France Marc Hirschi heeft de twaalfde etappe in de Tour de France gewonnen. De 22-jarige Zwitser, die zijn eerste profzege boekte, rondde een putsch van Team Sunweb knap af. Primoz Roglic behoudt zijn gele leiderstrui.

Het peloton kreeg vandaag de langste rit in deze Tour de France voorgeschoteld. De renners moesten tussen Chauvigny en Sarran 218 kilometer overbruggen. Een ideale etappe voor Thomas De Gendt, maar de Belg van Lotto-Soudal hield zich koest.

Nils Politt, Imanol Erviti, Luis León Sánchez, Max Walscheid, Kasper Asgreen en Mathieu Burgaudeau trokken wél in het offensief. Maar veel speelruimte kreeg het zestal niet. Peter Sagan zette namelijk zijn ploegmakkers aan het werk. De Slovaak was gebrand op revanche na de declassering van gisteren.

Ilnur Zakarin stapte onderweg uit de wedstrijd, nadien staken zijn ploegmakkers van CCC een handje toe in het peloton. Kopman Greg Van Avermaet had er zin in. “Dit is de rit die het meest op mijn lijf geschreven is”, klonk het voor de start bij ‘Gouden Greg’.

Maar zowel Sagan als Van Avermaet kwam in de finale niet in het stuk voor. Tiesj Benoot opende de debatten op de Côte de la Croix du Pey. Sunweb-ploegmakkers Søren Kragh Andersen en Marc Hirschi waren mee, waarna die laatste op 28 kilometer van de streep iedereen ter plekke liet.

Het gevolg: een fraaie solo. In Nice (tweede in de tweede etappe) en Laruns (derde in de negende etappe) greep Hirschi naast de zege, vandaag was het dus wél prijs. Derde keer, goede keer. De 22-jarige Hirschi is dé ontdekking van deze Tour de France.

