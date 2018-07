Démare: "Eindelijk krijg ik beloning voor harde werk" YP

26 juli 2018

19u11

Bron: Belga 0 Tour De France Arnaud Demare heeft voor de derde Franse zege gezorgd in deze Tour de France. De sprinter van FDJ haalde het vandaag voor zijn landgenoot Christophe Laporte (Cofidis) en Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). "Eindelijk word ik gecompenseerd voor al mijn werk", aldus de Franse sprinter.

Arnaud Démare heeft zijn gram beet. Zijn ploeg FDJ gaf samen met nog enkele andere sprintersteam de vluchters nooit veel voorsprong en Démare werkte het perfect af. "Ik ben ontzettend blij met deze zege", zei hij, "de voorbije dagen waren zo lastig in de bergen, ik moest echt knokken om binnen de tijdslimiet te finishen en nu win ik hier. Dat hielp me ook vooruit onderweg. Dit is ook een zege van de ploeg die me echt perfect beschermde en naar voren bracht. Het was een perfecte sprint, we hadden de finale goed geanalyseerd en alles is perfect uitgevoerd, een ideale sprint eigenlijk."

Démare was voorwerp van discussie gisteravond nadat André Greipel hem ervan beschuldigde dat hij toch wel opvallend sterk de slotklim omhoog was gegaan. Een tweet die Démare niet wist te appreciëren en de Duitser bood later zijn excuses aan. "Ik was zeker niet opgezet met die tweet, want ik beoefen het wielrennen op een eerlijke manier. Ik geef altijd het maximum en ik had het niet onder de markt in de bergen, maar ik heb er voor gestreden en vandaag worden ik, en de ploeg, gecompenseerd voor al dat werk. En eigenlijk moet ik Greipel bedanken. Ik heb de hele dag aan hem gedacht", klonk het nog. "Maar goed: zijn tweet heeft me enorm veel pijn gedaan ook. Ik weet zelf ook dat ik niet goed ben in de bergen, maar ik heb er hard voor geknokt om er wel over te geraken. Ik heb verschillende cols verkend: twee keer Col de la Croix Fry, twee keer Col de la Colombière, twee keer Montée de plateau des Glières. Ik heb mijn werk gedaan, een goede voorbereiding achter de rug en dat ik binnen de tijdslimiet ben gefinisht is mijn verdienste. Ik heb meer getraind in de bergen dan gewerkt aan mijn sprint. Er is ook heel veel controle onderweg. Kijk, er zal altijd jaloezie zijn, twijfels als je wint. In Milaan-Sanremo waren er commissarissen aanwezig en indien ik toen een fout had gemaakt, dan zou ik gesanctioneerd zijn. Dat is niet gebeurd. Ook hier zijn er verdachtmakingen, je kan daar niet tegenop, maar ook hier zijn er veel camera's en controle, dus ook in deze Tour had ik dan een straf gehad indien ik iets fout had gedaan. In de etappe naar Bagnères-de-Luchon is de wagen van BORA-hansgrohe gestopt en volgde hij mij daarna 40 km. Zij hebben toen ook gezien dat ik niets fout deed. Dat ik hier vandaag win, is het beste antwoord dat ik kon geven aan Greipel."

"Ik ben ook opgelucht, want we hebben lang op die zege moeten wachten", ging hij nog verder. "Sprinten in de 18e etappe van de Tour is anders dan die eerste sprints. Ik wist dat ik kon winnen, maar moest gewoon over die bergen geraken. Vandaag koerste ik met vertrouwen, ik wist dat ik iets klaar kon spelen en dat was ook mijn kracht in deze etappe."

Er wacht nog één massasprint normaal, in Parijs. "Klopt", eindigde hij, "maar dan moet ik wel de etappe van morgen door de bergen overleven. Ik ga er alleszins mijn best voor doen."