Démare antwoordt met de pedalen op uithaal Greipel, Fransman wint na massasprint in Pau DMM

26 juli 2018

13u50 19 Tour De France Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft zijn gram gehaald in de rit naar Pau. De Fransman haalde het in de 18de rit voor landgenoot Laporte (Cofidis) en Kristoff (Team Emirates). De gele trui van Geraint Thomas kwam niet in gevaar.

Een Pyreneeënrit zonder Pyreneeën, dat was de 18de rit van deze Tour in een notendop. Met aankomstplaats Pau werd een ouwe getrouwe in het parcours aangedaan. De Franse stad kreeg de eer om de Ronde van Frankrijk voor een 70ste keer te ontvangen. Enkel Bordeaux en Parijs deden over de lengte der jaren beter.

Eén dag na zijn fikse valpartij waren alle ogen voor de start op wereldkampioen Peter Sagan gericht. Kon de ingepakte groene trui zijn weg zonder problemen verderzetten? Ja dus, de Slovaak nam rustig plaats in het peloton en kon zo meteen zien hoe Guillaume Van Keirsbulck in het offensief trok. Onze landgenoot kreeg met Terpstra, Hayman, Durbridge en Boudat vier kompanen mee. De vlucht van de dag was vertrokken.

Veel speelruimte kregen de vijf niet, want Groupama-FDJ (Démare) en Team Emirates (Kristoff) hielden de teugels stevig in handen in het peloton. Door de vele opgaves bij de écht snelle mannen roken ook een aantal spurters van de tweede lijn vandaag hun kans. De kroniek van de aangekondigde massasprint was zo al ver voor de aankomst ingezet.

In een verder kleurloze etappe kwam de meeste animo nog op naam van Nairo Quintana te staan. De ritwinnaar van gisteren was halverwege de rit betrokken bij een valpartij en moest daarna met een bloedende arm de medische wagen opzoeken. De Colombiaan kon zijn weg verderzetten, maar moet vanavond ongetwijfeld zijn wonden likken.

Voor Van Keirsbulck en co was het liedje gezongen op goed vijftien kilometer van de meet. Groupama-FDJ viel onze landgenoot met zijn vier medegezellen op de nek, waarna het in gestrekte draf naar de laatste rechte lijn ging. Daar nam Jasper Stuyven het heft in handen om de snelle mannen naar de meet te piloteren.

Démare profiteerde optimaal en snelde met lange halen naar de meet. Laporte kwam nog aan het achterwiel, maar dat was het zo'n beetje. Voor Démare is het de tweede Tourritzege in zijn carrière, één dag nadat André Greipel hem had beschuldigd van in de bergen aan de auto te hangen. Of hoe een renner met de pedalen kan antwoorden.