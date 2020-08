Degenkolb finisht buiten tijdslimiet, Valls geeft op met sleutelbeenbreuk Redactie

29 augustus 2020

20u15 0 Tour de France Is Lotto-Soudal meteen een mannetje kwijt in de Tour de France? John Degenkolb finishte in de openingsetappe buiten de tijdslimiet. Al maakt de jury vanwege de chaotische rit mogelijk een uitzondering voor de 31-jarige Duitser. Afwachten.

Degenkolb was onderweg betrokken bij een van de vele valpartijen. De Duitser reed wel nog tot de aankomst in Nice, maar kwam buiten tijd aan. Na afloop werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor röntgenfoto’s. Degenkolbs Tour zit er dus mogelijk al na één dag op. De vraag is: wat beslist de jury? Mogelijk wordt de Duitser nog opgevist.

Rafael Valls gaat dan weer sowieso niet van start gaat in de tweede etappe. De 33-jarige Spanjaard van Bahrain-McLaren moet met een gebroken sleutelbeen de Tour verlaten.

