Deense locomotief Kragh Andersen legt Belgen in de luren en stoomt naar tweede ritzege SVBM

18 september 2020

17u19 16 Tour de France Søren Kragh Andersen heeft in Champagnole z'n tweede ritzege in deze Ronde van Frankrijk geboekt. De Deense hardrijder van Sunweb reed in de finale weg uit een groepje met daarbij vier Belgen. Jasper Stuyven spurtte naar de derde plaats, voor Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Gele trui Primoz Roglic kwam niet in de problemen en begint morgen als leider aan de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles.

Na een driedaagse door de Alpen waren de sprinters weer aan zet in de Ronde van Frankrijk. Tenminste, als er geen vluchtersgroep een vrijgeleide kreeg van het peloton. Maar met de aanwezigheid van BORA-hansgrohe en Peter Sagan maakten de baroudeurs zich geen illusies: in Champagnole zou er gesprint worden voor de zege.

Solo Cavagna

Het gevecht voor de vroege vlucht was dan ook niet zo intens als je zou verwachten. Remi Cavagna trok er dan maar alleen vandoor. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step leek vijf metgezellen mee te krijgen, maar die haakten één voor één af onder het gebeuk van de TGV van Clermont-Ferrand, zoals Cavagna ook wel door het leven gaat. De hardrijder stond voor een eenzame tocht door de Jura.

Cavagna staat bekend voor zijn lange solo-ondernemingen, waarmee hij al succes boekte in onder meer de Ronde van Californië en de Vuelta. BORA-hansgrohe en Sunweb beseften dus maar al te goed dat ze deze patriot geen tien minuten moesten geven. De voorsprong van Cavagna werd nooit groter dan drie minuten, de controle was strak.

Razend interessante groep rijdt weg

In aanloop naar de tussensprint reden Rowe, Cosnefroy en Rolland weg, maar dat was slechts een voorbode voor een razend interessante finale. In verschillende trapjes kwam een kopgroep tot stand met ronkende namen. Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Oliver Naesen en Dries Devenyns hielden de Belgische eer hoog. Ook Peter Sagan, groene trui Sam Bennett en Matteo Trentin waren mee.

Na een prik bergop van Matteo Trentin had Sagan nog een gepast antwoord in huis, maar de counter van Søren Kragh Andersen kon niemand beantwoorden. De Deen reed als een stoomtrein weg van zijn tegenstanders, waar elke vorm van samenwerking ontbrak. Kragh Andersen pakte na zijn overwinning in Lyon z’n tweede ritzege, de derde voor Sunweb in deze Tour. Jasper Stuyven won de spurt voor de derde plek, voor Greg Van Avermaet en Oliver Naesen.

Het peloton deed het na het vuurwerk in de finale rustig aan en bolde op meer dan zeven minuten van winnaar Kragh Andersen binnen. Primoz Roglic behoudt zo eenvoudig z'n gele trui. De Sloveen kan morgen de kroon op het werk zetten in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Of strooit Tadej Pogacar nog roet in het eten?



