Deceuninck-Quick.Step blijft aan het feest, Elia Viviani wint massasprint in Nancy JH/DMM

09 juli 2019

17u35 60 Tour de France Nieuw ritsucces voor Deceuninck-Quick.Step in de Tour. Elia Viviani won de sprintersrit met aankomst in Nancy. Alexander Kristoff en Caleb Ewan werden tweede en derde. Julian Alaphilippe blijft in het geel.

📹 Relive the last kilometre of today's stage and @eliaviviani's huge win! 🏆

📹 Revivez le dernier kilomètre de l'étape du jour et la victoire au sprint d'Elia Viviani! 🏆#TDF2019 pic.twitter.com/z5Hx8b1h9C Tour de France™(@ LeTour) link

Twee klimmetjes van vierde categorie. Verder was er in deze 213 kilometer lange etappe weinig te beleven. De Côte de Maron, drie kilometer aan vijf procent, zorgde vooraf wel voor wat stress bij de spurters. Het colletje van vierde categorie lag op 15 kilometer van de eindstreep. Uitnodigend voor late aanvallers. Al was het moeilijk in te beelden dat de sprintersploegen zich zouden laten verrassen.

In de gebruikelijke vlucht van de dag opnieuw volk uit de stal van Wanty-Gobert. Frederik Backaert en Yoann Offredo trokken met CCC-renner Michael Schär in de aanval. De kamergenoot van Greg Van Avermaet bij BMC verzamelde met zijn twee metgezellen een maximale voorsprong van 3'30". In het peloton was er controle van Lotto Soudal, Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick.Step.

De inspanningen van de drie aanvallers ten spijt was het - zoals wel vaker in de eerste week van de Tour - één langgerekte geeuw naar de finale. Promotie voor de zonnebloemen in het Franse landschap zoveel je wil, reclame voor een attractieve koers des te minder. Offredo liet zich op dik 20 kilometer van de meet als eerste uitzakken. Backaert en Schär gingen iets langer door.

De argwaan voor uitvallen op de laatste helling bij de sprinters bleek ongegrond. Op de uitloper ging Lilian Calmejane, maar de Fransman kon het alleen niet bolwerken tegen de vereende krachten van het peloton. Sprinten dus in Nancy. De treintjes gingen op de rails. Groenewegen versus Viviani versus Ewan. Of toch nog iemand anders?

In ieder geval geen valpartijen op de brede lanen in Nancy. Jasper Philipsen ging in zijn lead-out voor Alexander Kristoff in de clinch met Peter Sagan, maar zonder erg. Deceuninck-Quick.Step kwam er dan weer op het goeie moment uit. Maximiliano Richeze leidde Elia Viviani perfect naar de meet. De Italiaan maakte het met verve af. Na twee keer Jumbo-Visma nu twee keer Deceuninck-Quick.Step boven in de Tour, dat met Julian Alaphilippe ook de gele trui behoudt.

A slow-motion look at @eliaviviani’s win 👀

La victoire d’Elia Viviani en slow-motion 👀#TDF2019 pic.twitter.com/8RA5jLko4O Tour de France™(@ LeTour) link