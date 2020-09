Debutant Cras stapt uit de Tour: “Rug bleef opspelen na val in eerste rit” TLB

06 september 2020

18u15 0 Tour de France Lotto-Soudal zal het na de rustdag van morgen met nóg een pion minder moeten doen. Na eerder Philippe Gilbert en John Degenkolb gaf ook Steff Cras (24) vandaag op. De debutant stapte net voor de top van de Col de Marie Blanque in de volgwagen.

“Van bij de start liep het al ongemakkelijk. Mijn rug. Ik ging in de eerste rit onderuit en daar bleef ik last van ondervinden”, legde Cras uit. “De voorbije dagen lukte het nog wel, omdat er nog niet zó zwaar gekoerst werd. Maar nu gebeurde dat wel. Op de eerste klim slaagde ik er niet in om 200 watt te trappen en dan weet je dat het een lange dag wordt. Ik heb er alles aan gedaan om binnen tijd te kunnen aankomen. Mijn benen wilden wel nog, maar als je geen kracht kan zetten vanuit je rug...”

Cras had zich z’n eerste Tour wel anders voorgesteld. “Het was vooral wonden likken. Zo vat ik het goed samen. Ik ben mijn best blijven doen, maar op deze manier kon het net verder. Nu moet ik vooral volledig herstellen en dan kan ik weer verder.”