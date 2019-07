Debusschere: "Krijg van de ploeg de kans om mijn goesting te doen” XC

03 juli 2019

18u33

Bron: Belga 0 Tour de France Voor de sprinten en lange ontsnappingen in de eerste weken wordt er bij Katusha Alpecin vooral gekeken naar Jens Debusschere, die er voor het eerst sinds 2016 weer bij is in de Tour. "Ik krijg de kans van de ploeg om mijn goesting te doen, zowel in sprints als bij ontsnappingen", vertelde hij in de marge van de ploegvoorstelling in Evere.

"Ze zullen mij altijd ondersteunen om me mee in een ontsnapping te krijgen. Als er een sprint is en ik wil mijn kans wagen, dan zal ik het ook mogen doen. Voel ik mij niet top, dan hebben we nog Rick (Zabel, red.) en Marco (Haller, red.) die het eventueel ook kunnen. Tot nu toe is het altijd zo geweest dat ik aanzien werd als de eerste sprinter en dan pas Rick en Marko, maar ik heb ook wel voor mijn eigen uitgemaakt dat ik al een paar ontgoochelingen voor mezelf en de ploeg achter de rug heb en dat ik deze Tour van dag tot dag zal afwachten wat de vorm is. Zo zal iedereen waarschijnlijk wel eens de kans krijgen om zich te tonen, wat toch de bedoeling is van de ploeg. We hebben genoeg snelle mannen - althans snel in de tweede lijn - om iets te doen naast alle andere treinen. Wanneer ik tevreden zal zijn over mijn Tour? Als ik het gevoel gehad heb dat ik hier op mijn plaats was."

Bij de Zwitserse WorldTour-ploeg is de Rus Ilnur Zakarin de kopman. Hij werd vorig jaar negende in La Grande Boucle en won in 2016 een rit. Dat deed Zakarin eerder dit jaar ook in de Ronde van Italië, waarin hij als tiende eindigde. De rest van de selectie bestaat uit de Duitsers Nils Politt (de nummer twee van Parijs-Roubaix en een van de mannen van het voorjaar) en Zabel, de Engelsman Alex Dowsett, de Portugees José Gonçalves, Haller en de Deen Mads Würtz Schmidt. De ploeg mikt vooral op dagsucces in Frankrijk. "Het is geen geheim dat het nog niet super geweest is dit jaar, al heeft Nils (Politt, red) wel veel goedgemaakt in de klassiekers", bekende Debusschere. "Ilnur in de Giro was ook heel goed, met zijn ritwinst en top tien in het klassement. Hij krijgt ook niet superveel druk opgelegd van de ploeg naar een klassement toe, hij kan proberen voor een rit te gaan. Zo zullen we elke rit opnieuw proberen rendement te halen en niet met een vooraf uitgestippeld plan van start gaan. We zullen kijken wat er op ons afkomt, hoe iedereen zich voelt en dan moet je de juiste mensen meesturen. Voor ons is het belangrijker twee etappes te winnen dan een renner in de top tien van de eindstand te hebben. Dat is ook de instelling van Ilnur: met de Giro te rijden heeft hij niet de ideale voorbereiding gehad op de Tour. Maar als je een grote ronde in de benen hebt, kan het twee kanten uit: je kan ook super zijn en hij zal het de eerste bergritten meteen voelen."

Met Politt zit er een fenomeen uit het voorjaar in de ploeg. "Ik heb echt geen idee waartoe hij in staat is in de Tour. Ik heb hem een tweetal weken bezig gezien in de Dauphiné en ik vond het wel indrukwekkend dat hij soms met een kopgroep mee was met daarin allemaal klimmers in, terwijl hij bijna tachtig kilo weegt en dus geen klimmersprofiel heeft. Als je dan achteraf die waardes bekijkt, dat is echt onwaarschijnlijk. Ik weet niet met welke instelling hij hier zal starten en welke ritten zijn voorkeur dragen. La Planche des Belles Filles? Daar hebben we het al over gehad. Dat is de rit die iedereen wil en waar we ook een eerste keer serieus gaan afzien. Het is dan de hele dag op en af, het peloton is ook gretig om te koersen, iedereen zit dan nog tamelijk fris: dat zijn echt de zwaarste ritten die je kan hebben als renner en soms heb je meer schrik van zo'n ritten dan van de Tourmalet."