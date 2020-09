De zege van Van Aert anders bekeken: “Ik besef dat dit niet elk jaar zal lukken en geniet dus extra hard” Redactie

03 september 2020

09u33 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wout van Aert blijft post-corona vriend en vijand verbazen. Niet het minst in deze Tour, waar hij zich na superhelper gisteren in Privas kroonde tot meesterafwerker. “Ik heb de ploeg al laten zien dat wanneer er moet worden geholpen, ik er sta. Als ik dan ook eens voor mijn eigen kans mag gaan en ik grijp ze, is dat mooi”, aldus Van Aert in een nieuwe aflevering van onze 'Tour, anders bekeken’.

Van Aert bekijkt de dingen even realistisch als filosofisch. “Ik pak de dagen zoals ze komen en geniet van de vorm die ik heb. Ik besef immers dat dit niet elk jaar zal lukken of elk moment van ‘t jaar. De focus behouden is nu het belangrijkste. Ik heb al gedacht dat dit vormpeil niet kan blijven duren, maar blijkbaar wel. Laat me er dus maar van genieten, van die benen.”

Klik HIER om naar ons Tourcenter ‘Vlaeminck in Frankrijk’ te gaan.