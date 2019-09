De zege van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit: “Precies de cross in Loenhout” Redactie

04 september 2019

23u47

Bron: Telefacts 0

Jumbo-Visma heerste in de ploegentijdrit in Brussel. Team Ineos (tweede) en Deceuninck-Quick.Step (derde) moesten een diepe buiging maken voor de Nederlandse wielerformatie. Op het podium grapte Wout van Aert tegen Mike Teunissen, een gewezen toptalent in het veldrijden: “Precies de cross in Loenhout.”