De wereld ontdekt nu ook Lennard Kämna: “Klassement in grote ronde? Ik wil het proberen”

15 september 2020

Dit is de Tour van de ontdekkingen. Na Hirschi, Pogacar en Martinez is er... Lennard Kämna. Ook de 24-jarige Duitser maakte drie jaar lang deel uit van de ‘Talent Factory’ van Sunweb, maar stapte in het tussenseizoen over naar BORA-hansgrohe. “Twee jaar geleden kende ik gezondheidsproblemen en ben ik enkele maanden gestopt met koersen. Ik heb mijn lichaam even moeten ‘resetten’”, vertelde hij. Met zijn grote doorbraak als resultaat: na een etappe in de Dauphiné won hij nu ook één in de Tour. Drie dagen eerder was hij al eens dicht in de buurt gekomen op de Puy Mary (tweede na Martinez). “Daar was ik zwaar ontgoocheld. Maar ik heb er wel zelfvertrouwen getankt. We streefden met z’n allen hard naar die ritzege. Maar het was altijd wel iets. Geweldig dat het nu toch is gelukt. Dit is een grote opluchting, voor mezelf en de ploeg. Het plan was om Peter (Sagan, red.) in een vluchtersgroep te krijgen, zodat hij de groene punten kon pakken. Uiteindelijk belandden Oss en ik voorin. Ik rook mijn kans. Ik wilde het niet wéér tot een sprint laten komen, liever won ik solo. Na de aanval van Carapaz zakte de snelheid een beetje en liep het wat bergaf. Hij lette niet zo goed op. Dat was mijn moment. De komende dagen gaan we weer ‘full gaz’ voor de groene trui.” Waar Kämna’s toekomst ligt? Dat kon hij niet zo goed inschatten. In 2014 werd hij wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, twee jaar later Europees kampioen in de discipline bij de U23. “Ik heb dat tijdrijden de laatste maanden wat verwaarloosd en moet het opnieuw ‘opnemen’. Geen idee of ik voor een klassement kan rijden in een grote ronde. Ik wil het de komende jaren alleszins proberen.”

