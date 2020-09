De Tour van Sunweb: vuurwerk van Hirschi en de efficiëntie van Kragh Andersen SVBM

18 september 2020

18u01 0 Tour de France Jumbo-Visma mag zich met de nakende eindzege van Primoz Roglic en de twee ritzeges van Wout van Aert een topkandidaat noemen voor de prijs van ‘Ploeg van de Tour’, maar ook Sunweb kan serieuze adelbrieven voorleggen voor die titel. Met drie ritzeges en het fenomenale nummer van Marc Hirschi in de Pyreneeën was Sunweb een van dé smaakmakers van deze Ronde van Frankrijk.

Marc Hirschi steelt de show in de Pyreneeën, maar wordt derde

Na een waanzinnige beginfase waarin niemand wegraakt, trekt Marc Hirschi alleen ten aanval op de Col de la Hourcère. De 22-jarige Zwitser rijdt zo’n 90 kilometer alleen voorop en houdt ook stand op de loodzware Col de Marie Blanque, maar op drie kilometer van het einde wordt hij ingelopen door de klassementsmannen. Hirschi herstelt en trekt de sprint zelf op gang, maar strandt op de derde plaats. Tadej Pogacar wint de etappe, Marc Hirschi heeft zich in de harten van de wielerfans gefietst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hirschi schiet in Sarran wél raak

Vier dagen na zijn exploot in de Pyreneeën probeert Hirschi het opnieuw in de twaalfde etappe op weg naar Sarran. Na voorbereidend werk van onder andere Tiesj Benoot rijdt de Zwitserse sensatie Soler en Schachmann uit het wiel op de Suc au May. Julian Alaphilippe probeert nog terug te keren, maar Hirschi rondt zijn solo succesvol af en wint op z'n 22ste z’n eerste etappe in de Ronde van Frankrijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kragh Andersen pakt z'n eerste ritzege in Lyon

De veertiende etappe naar Lyon staat te boek als een overgangsrit, maar onder impuls van BORA-hansgrohe trekt een uitgedund peloton naar de verraderlijke finale. Benoot en Hirschi proberen het, maar het is ploegmaat Søren Kragh Andersen die als een pijl wegschiet. De Deense hardrijder houdt z'n inspanning vol tot op de streep en boekt zijn eerste ritzege in de Tour, de tweede voor Sunweb.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kragh Andersen stoomt naar nummer twee

Remi Cavagna die de hele dag voorop rijdt, het peloton dat controleert en de sprinters die het uitvechten in Champagnole. Dat leek het scenario van de 19de etappe te worden. Tot in de finale plots een dozijn renners wegrijdt met daarbij vier Belgen en kleppers als Sagan, Bennett en Trentin. Maar niemand heeft een antwoord in huis op de aanval van Søren Kragh Andersen. De Deense locomotief stoomt onverstoorbaar naar z’n tweede ritzege en zet de teller van Sunweb op drie.

Lees ook: Deense locomotief Kragh Andersen legt Belgen in de luren en stoomt naar tweede ritzege