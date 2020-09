De Tour ‘anders bekeken’: zo chaotisch gaat het eraan toe ná de finish Redactie

01 september 2020

08u15 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het team van Stijn Vlaeminck, onze man ter plaatse in de Ronde van Frankrijk, bekijkt de gebeurtenissen elke dag door een andere lens. Gisteren registreerde ‘Vlaeminck in Frankrijk’ hoe het eraan toe gaat onmiddellijk na de aankomst van zo’n Touretappe: veel chaos, waarin het - vaak tevergeefs - hengelen is naar reacties van de renners. “De meeste renners willen zo weinig mogelijk contact met mensen die niet in hun bubbel zitten", klinkt het.

Lees ook.

De Tour ‘anders bekeken’ in het spoor van mama Oliver Naesen: “Hij vindt het toch wel tof dat we hier zijn”

De Tour ‘anders bekeken’: la balade des gens heureux op de ploegenvoorstelling in Nice

De Tour ‘anders bekeken’: “Lang leve de Tourkaravaan!”