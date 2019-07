De slag bij de favorieten: Fuglsang en Pinot krijgen dik anderhalve minuut toegesmeerd DMM

15 juli 2019

17u44 0 Tour de France Flink wat averij voor de favorieten op weg naar Albi. Team Ineos en Deceuninck-Quick.Step maakten er een oorlogje van. Daags voor de rustdag oogt het bilan voor sommigen niet al te rooskleurig.

Alaphilippe, Thomas, Bernal, Mas, Kruijswijk, Buchmann, Bardet, Adam Yates en Dan Martin. Dat waren de klassementsrenners die zich in Albi niet lieten verrassen door het waaiergeweld. Vooral Alaphilippe deed een zaakje. De Fransman staat met 1'12" voorsprong op Geraint Thomas nog wat sterker in het geel te blinken. Egan Bernal is derde op 1'16".

Maar wat verloren de anderen? Fuglsang, Uran, Porte en vooral Pinot kregen een dreun van ruim anderhalve minuut om de oren. Het viertal kwam op 1'40" van ritwinnaar Wout van Aert en de andere favorieten over de aankomst. Mikel Landa kreeg na pech af te rekenen met 2'09" tijdsverlies. Voor Vincenzo Nibali werd het nog erger. Hij verloor ruim vijf minuten, al streefde hij na Saint-Etienne geen klassement meer na.

De grootste pechvogel was echter George Bennett. De Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma was net om drinkbussen gegaan bij de auto toen het waaiergeweld losbrak. Bennett - voor de rit nog in de top vijf - verloor 9'14" en mag een klassement definitief op zijn buik schrijven.