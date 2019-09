De ritzege van Van Aert: “Wat steek jij allemaal uit?” Redactie

04 september 2019

23u47

Bron: Telefacts 0

Een verbluffende Wout van Aert schreef de tiende etappe in de Tour op zijn naam. En dat in zijn allereerste Ronde van Frankrijk. De Belg rekende in een massasprint af met Viviani en co. “Wat steek jij allemaal uit?”, klonk het bij verzorger Wesley Theunis. Toen Van Aert zijn verhaal begon, viel de elektriciteit in het hotel -zonder enige vorm van comfort of luxe- uit.