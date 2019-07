De Plus kijkt uit naar Tour-passage voor zijn deur: “Iedereen zal zien dat ik daar woon” GVS

03 juli 2019

17u37

Bron: Belga 0 Tour de France Laurens De Plus (23) maakt net zoals Jumbo-Vismaploegmaat Wout van Aert zijn debuut in de Tour de France. De start in Brussel wordt voor hem speciaal, want al na zo'n 25 km passeert het Tourcircus aan zijn ouderlijke huis in Ninove. "Ik kijk er enorm naar uit", zegt hij woensdag tijdens een persmoment in het Nederlandse Ossendrecht.

De Plus stoomde zich begin dit jaar klaar voor de Giro waar hij als meesterknecht voor Primoz Roglic aan de slag was. In de zevende rit moest hij er evenwel door ziekte de brui aan geven. Een enorme tegenvaller. "Dat was een grote ontgoocheling", blikt hij terug. "Ik had heel hard toegeleefd naar die Giro. Mijn conditie was ook super goed, maar wellicht heb ik iets opgeraapt op de luchthaven of in het vliegtuig en ik kwam er niet meer bovenop. Ik hoop dat het me nu niet overkomt.”

De Tour passeert ook echt aan mijn deur, aan de Aveve-winkel, en die passage zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Iedereen zal het wel zien dat ik daar woon. Laurens De Plus

Na zijn ziekte kende De Plus even een stevige terugval. "Misschien had ik wel wat te veel gevraagd van mijn lichaam. Ik heb echt lang rondgereden met die ziekte en toen ik afstapte en naar huis ging, was ik een tijdlang heel ziek. Uiteindelijk hebben we dan een nieuw programma opgesteld, kon ik weer goed trainen en kijk, ik ben nu van de partij in de Tour. Dit is de realisatie van een kinderdroom, de Tour rijden, en met start in Brussel. Al na zo'n 25 km passeren we mijn huis in Ninove. Het zal te gek zijn. Ik besef nu pas hoe groot de Tour is. Mijn buren weten wel dat ik renner ben, maar het is de eerste keer dat ze me er over aanspreken en ik vragen krijg over de Tour. Ze passeren ook echt aan mijn deur, aan de Aveve-winkel, en die passage zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Iedereen zal het wel zien dat ik daar woon.”

In dienst

De rol van De Plus is duidelijk. "Ik heb geen enkele persoonlijke ambitie. Ik start hier om Steven Kruijswijk bij te staan in de bergen, zoals dat ook mijn taak was in de Giro voor Roglic. Ik ben ook niet bezig met de witte trui (beste jongere), totaal niet. Je hebt ook Egan Bernal en dat is wereldklasse. Ik ken mijn rol en dat is puur koersen in dienst van mijn kopman. Dit is een unieke kans voor hem, Froome is weggevallen en er zijn heel veel lange beklimmingen in deze Tour. Ik wil Parijs halen, dat is mijn persoonlijke ambitie, meer niet. Zaterdag willen we al graag de rit winnen met Dylan (Groenewegen, red), zondag moeten we er staan in de ploegentijdrit. We wonnen dit jaar al een ploegentijdrit (in de UAE Tour) en werden eens tweede in de Tirreno. Het draait goed en we zijn zeer ambitieus voor zondag."

Is hij zenuwachtig? "Ik was zenuwachtiger voor de Giro. Nu ben ik echt gewoon opgewonden, maar nerveus niet. In de Giro werd echt veel van mij verlangd, lag de focus op mij nadat Robert Gesink uitviel, nu is er met George Bennett een sterke klimmer extra in steun voor Steven. Dat maakt een groot verschil. Ik heb ook geen schrik voor die vele cols en die beklimmingen boven de 2000 meter. Dat zou geen probleem mogen vormen. Ik ben de enige renner van de ploeg die zoveel op hoogtestage is geweest. Mijn vriendin had het eens berekend, 68 dagen. Dat kan tellen, maar dat is vooral omdat ik twee keer een volle voorbereiding heb gekend op een grote ronde. Ik heb minder koersdagen (24), dus ik ben nog heel fris.”

