De Plus en Teunissen over de wonderdagen bij Jumbo-Visma: “Dit is de Tour van ons leven, ‘t is ongezien” DMM/JSU

15 juli 2019

18u04 0 Tour de France Vreugde in het kamp van Jumbo-Visma. Uiteraard. Ploegmaats Mike Teunissen en Laurens De Plus konden de ritzege van Wout van Aert en het succes van hun team amper bevatten. “Dit is de Tour van ons leven!”

“Ik denk niet dat dit nog gaat gebeuren”, vertelde De Plus voor onze micro. “Alles valt in zijn plooi in de ploeg. We wonnen hier vier van de tien ritten. Dat is veertig procent. ‘t Is ongezien. Iedereen is goed in vorm. Onze klassementsman (Kruijswijk, red) was ook bij de zaak. Het is een droomstart en droomvervolg voor ons. Het blijft maar duren.”

“Ik voelde dat het erin zat voor Wout. Dylan Groenewegen had al afgezien, als hij er in de finale niet meer bijzat, dan was het aan Wout. Hij klopt hier Sagan, Ewan en Viviani. Ik weet niet wat er nog met hem gaat gebeuren. Het is straf. Vorig jaar zat hij niet eens in een WorldTour-team. Nu wint hij meteen een rit in zijn eerste Tour.”

Teunissen: “Hoe hij rijdt, wisten we dat het wel eens in de plooi zou vallen”