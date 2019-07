De Plus en Groenewegen blikken vooruit naar de Tour Redactie

03 juli 2019

20u04

Bron: VTM Nieuws

Wout van Aert is niet de enige landgenoot in de sterke selectie van Jumbo-Visma voor de Tour. Ook Laurens De Plus verschijnt zaterdag aan de start van de Ronde van Frankrijk in de trui van de Nederlandse ploeg. De Ninovieter gaf ziek op in de Giro, maar verplaatste zijn blik daarna richting de Tour. Zijn voorbeschouwing op de Tour, die komend weekend langs zijn ouderlijk huis passeert, kunt u hierboven bekijken.

De man die bij Jumbo-Visma voor de ritzeges moet zorgen, is sprinter Dylan Groenewegen. De Nederlander krijgt zelfs een uitgelezen kans om het geel te pakken in Brussel. “Ik ben heel erg bezig met die eerste rit, ja”, geeft Groenewegen toe. “Met de gele trui is er natuurlijk een leuk extraatje aan verbonden voor de winnaar. Brussel is ook voor mij redelijk dicht bij huis en ik verwacht wel dat het wat teweeg zal brengen.”

Hieronder vindt u de volledige reactie van Groenewegen: