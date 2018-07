De pakkende drijfveer waarom Tom Dumoulin vandaag wou schitteren GVS/MDB

18 juli 2018

18u33

Bron: Sporza 0 Tour De France Tom Dumoulin was extra gemotiveerd om vandaag een knalprestatie neer te zetten. Exact op de aankomstplaats van vandaag leerde zijn oom hem immers skiën. De man overleed enkele maanden geleden, dus wilde de Nederlandse tijdritspecialist hem eren.

Helaas voor Dumoulin stak Geraint Thomas daar een stokje voor. Toch kan de Nederlander met een verrassende versnelling in de afdaling van de Cormet Roselend zichzelf niets verwijten. "Ik wist dat ik samen met Søren Kragh Andersen in die afdaling tijd kon pakken. Het was bijgevolg een spetterende finale, maar helaas voor mij niet spetterend genoeg. Ik had hier echt willen winnen", vertelde hij vlak na de etappe aan de microfoon van Sporza.

De achterliggende reden is mooi en pakkend tegelijk. "Weet je, ik heb hier leren skiën. Mijn oom heeft het me geleerd. We hadden hier in San Bernardo een grote chalet. We kwamen hier met de hele familie. Dit voorjaar is mijn oom helaas overleden en ook mijn tante stierf meteen daarna. Ik wilde hier graag goed presteren voor dat verlies. Ook voor mijn vader, die in twee weken tijd zijn zus én broer verloor. Het is mooi dat ik ze vandaag toch wat heb kunnen eren."