De ommekeer van de eeuw: Tadej Pogacar degradeert iedereen in tijdrit en wint de Tour SVBM

19 september 2020

18u12 16 Tour de France De 21-jarige Sloveen Tadej Pogacar heeft vandaag wielergeschiedenis geschreven. Pogacar degradeerde in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles iedereen, inclusief gele trui en landgenoot Primoz Roglic. Die begon met een voorsprong van een minuut aan de tijdrit, maar moet de eindwinst aan Pogacar laten.

De laatste opdracht in deze Ronde van Frankrijk - de parade op de Champs-Elysées buiten beschouwing gelaten - was een tijdrit met op het einde de lastige beklimming van La Planche des Belles Filles. Voor Tadej Pogacar de laatste gelegenheid om landgenoot en gele trui Roglic te bedreigen. Wout van Aert mikte dan weer op een derde etappezege.

De eerste serieuze tijd die lang op de tabellen bleef staan, was die van Remi Cavagna. De Franse kampioen tijdrijden had duidelijk nog wat in de tank na zijn lange solo-onderneming van gisteren en smeet zich. De TGV van Clermont-Ferrand dook als eerste onder het uur en mocht plaatsnemen in de hot seat. En de Fransman zou daar even blijven zitten.

Sterke Van Aert, buitenaardse Pogacar

Vanaf dan was het uitkijken naar de start van Wout van Aert. De Belgische kampioen tijdrijden mikte op een derde etappezege, maar ook hij had een vette kluif aan Cavagna. Aan het eerste tussenpunt verloor Van Aert 39 seconden ten opzichte van de Fransman. Dan deed ploegmaat Tom Dumoulin het beter aan het eerste meetpunt: de Nederlander was slechts twaalf seconden trager dan Cavagna. Aan datzelfde tussenpunt smeerde Tadej Pogacar z’n landgenoot en gele trui Primoz Roglic enkele seconden aan. Richie Porte deed hetzelfde met de Colombiaan Lopez en zette een stap richting het eindpodium.

Ondertussen kwam Wout van Aert helemaal onder stoom. Onze landgenoot reed als een bezetene La Planche des Belles Filles op en deed een halve minuut van de tijd van Cavagna af. Maar Van Aert kwam tien seconden tekort ten opzichte van ploegmaat Dumoulin. De Nederlander verloor tijd, maar hield net voldoende over. Voorlopig geen derde ritzege voor Van Aert.

Hoe langer de tijdrit duurde, hoe slechter het eruit zag voor Roglic. De gele trui verloor steeds meer terrein op Pogacar. Roglic kwam met een lijkbleek gezicht over de streep, op twee minuten van ritwinaar Pogacar. De wonderboy van UAE Team Emirates wint op zijn 21ste de Ronde van Frankrijk.



