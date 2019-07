De ‘nieuwe’ koerstactiek die Yves Lampaert een boete kostte: “Ze blokkeren de weg en je kan niet meer door” DMM

18 juli 2019

08u14

Bron: Cyclingnews 0 Tour de France Opvallend bericht in de Tourcommuniqués de voorbije dagen: boetes voor Deceuninck-Quick.Step-renners Yves Lampaert en Kasper Asgreen. Het duo kreeg samen met George Bennett (Jumbo-Visma) een geldstraf van 500 Zwitserse frank. De reden? Het ostentatief blokkeren van een andere renner.

Het is vaste pik in de laatste edities van de Tour. Of toch in de meeste sprintetappes. Enkele aanvallers kiezen van bij de start het ruime sop en daarbij is het eerste offensief meestal meteen het meest succesvol. Een renner of vier ontsnapt en daarna gaat het ‘blok erop’ zoals ze in het peloton weleens zeggen. De voorbije jaren is dat echt wel letterlijk te nemen.

De grote teams blokkeren de weg op de eerste rijen voor achteropkomende renners met aanvalsplannen. Op die manier ontstaat geen nieuwe aanvalsgolf en blijft de koers in een geijkte situatie liggen. Ideaal voor de sprintersploegen die de vlucht van de dag willen controleren. Een tactiek om het achtervolgen in de laatste kilometers op een beperkt groepje aanvallers iets makkelijker te maken. Want hoe groter de groep vooraan, hoe groter de kans op slagen voor de vlucht van de dag.

Maar net die tactiek van ‘het blok erop gooien’ is de voorbije dagen op het bord van de wedstrijdjury beland. Twee zichtbare incidenten zorgden daarvoor. In de maandagrit naar Albi sneden George Bennett en Yves Lampaert Chad Haga de pas af toen hij in de achtervolging op de vlucht van de dag wou trekken. Gisteren kreeg ook Kasper Asgreen met terugwerkende kracht een boete voor een soortgelijk manoeuvre in dezelfde rit. De drie renners kregen een boete van 500 Zwitserse frank, een tijdstraf van 10 seconden en 6 punten aftrek in het puntenklassement. Ook ploegleiders Tom Steels en Nico Verhoeven kregen een formele waarschuwing.

“Het is een nieuwe tactiek en ik wist niet echt dat het bestond”, vertelde CCC-manager Jim Ochowicz bij Cyclingnews. De Amerikaan wijst op de weinige opgaves, waardoor het peloton groter is en meer plaats inneemt op de weg. “Als er intussen vijftien opgaves waren geweest, dan kon het anders voor de aanvallers. Nu blokkeren ze gewoon de weg en kan je niet meer door. Ik vind het niet eerlijk. Het is niets minder dan iemand de weg barricaderen. Renners hebben het recht om aan te vallen.”

“Ik heb er gemengde gevoelens over”, vertelde George Bennett als één van de schuldigen. De Nieuw-Zeelander sneed Chad Haga de pas af toen die aan de zijkant van de weg wou opschuiven om aan te vallen. “Ik kreeg te horen via de radio dat er iemand wou opschuiven. De ploegleiding riep me toe om de aanvaller te stoppen. Het is niet echt hoe ik wil koersen, maar ik moet mijn job doen. Voor hetzelfde geld wordt een nieuw blik aanvallers geopend en kunnen we de vlucht niet meer controleren.”

Dat er een boete van 500 Zwitserse frank bij komt kijken zal Jumbo-Visma en ook Deceuninck-Quick.Step worst wezen, vertelt Bennett. “Als we dit niet deden, dan wonnen we maandag misschien niet die rit met Wout van Aert. De ploeg heeft wel wat boetes over voor een ritzege in de Tour. No biggie.”

Vi hadde jo også denne manøveren (ustraffet). Strengt bruddpoliti i år. https://t.co/VVtFRuPHrX Simon Z. Nessler(@ tastasol) link

Ook slachtoffers Haga en Bol lijken er geen groot gedoe rond te maken. Al waren de manoeuvres van Lampaert en co de voorbije dagen misschien wel op het randje. “Sommige jongens worden iets te enthousiast en willen té veel controle uitoefenen. Ikzelf weiger dat te doen als wij het ‘blok erop gooien’,” aldus Haga in zijn column bij Cyclingnews.

Voor Maxime Monfort moet de weg blokkeren kunnen, zolang er niet geduwd wordt. “Het hoort bij het moderne wegwielrennen. Als drie of vier ploegen overeenkomen om niet meer dan vier renners weg te laten rijden, dan kunnen ze de weg blokkeren. Wij, Ineos, Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma deden het al in de Tour. Samen zijn we met genoeg renners om de doorgang te beletten. Zo is het nu eenmaal.”