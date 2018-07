De Montée du plateau des Glières, vandaag een nieuwe klim in de Tour mét een strook onverharde weg DMM

17 juli 2018

De eerste Tourweek zit er nog maar net op of de tweede schiet al uit de startblokken. Het peloton staat vanaf vandaag voor een driedaagse doorheen de Alpen. Te beginnenmet een nieuwe klim: de Montée du plateau des Glières.

Schrik niet wanneer de renners straks een vleugje 'Strade Bianche' onder de wielen krijgen geschoven in de Tour. In de tiende rit van Annecy naar Le Grand Bornand doet het peloton de eerste van in totaal drie nieuwe klimmen aan. Morgen komt de Col du Pré aan bod, maar vandaag is het dus de beurt aan de Montée du plateau des Glières. Een korte, maar krachtige col van 6 kilometer met een gemiddelde stijgingspercentage van 11,2 procent.

Het was niet dat de parcoursbouwers van de Tour deze beklimming niet wisten liggen. ASO-baas Christian Prudhomme twijfelde al jaren om de Montée in de Ronde van Frankrijk op te nemen, maar durfde het wegens twee kilometer onverharde weg niet aan om de renners over de Alpencol heen te sturen. Prudhomme en co waren beducht voor de kritiek dat stukken onverharde weg niet in een Tourparcours thuis horen. "Maar de geesten zijn gerijpt", zegt Prudhomme. "De Giro heeft het pad geëffend. Chris Froome won net nog na een rit waarin ook de Colle delle Finestre moest worden beklommen. Ook die is deels onverhard."

Wat we nog moeten weten over de nieuwe klim? Naast de korte lengte en de onverharde weg dus ook de hoge steiltegraad. 11,2% gemiddeld is heel wat naar Tour-normen en met stukken tot 15 procent wordt het al helemaal harken voor sommige renners om vlot boven te geraken. In elk geval is de Montée du plateau des Glières gesneden koek voor klimmers én klassementsmannen die voor het eerst het verschil willen maken in deze Tour. We kijken dan vooral naar het Movistar-trio Valverde-Landa-Quintana. Deze klim moet hen als gegoten zitten.

Blijft wel de vraag in hoeverre de Montée du plateau des Glières bepalend wordt voor de rit. De top van de beklimming ligt op 70 kilometer van de aankomst en nadien komen ook nog de Col de Romme en de Col de la Colombière aan bod. Tijd genoeg om een eventuele scheve situatie recht te zetten.