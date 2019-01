De kogel is door de kerk: zowel Froome als Thomas gaan voor eindwinst in de Tour de France ODBS

01 januari 2019

11u34

Bron: Belga 0 Tour De France Chris Froome en Geraint Thomas maken deze zomer allebei een prioriteit van de Ronde van Frankrijk. Dat bevestigt hun ploeg Sky. Froome gaat voor een vijfde eindzege, waardoor hij mederecordhouder zou worden, terwijl Thomas zijn titel zal verdedigen.

“Het was een moeilijke beslissing om te bepalen op welke grote ronde ik zou focussen, vooral omdat ik vorig jaar de Giro won en er zo’n fantastische tijd had met de ploeg. Maar in 2019 wordt de Tour de France mijn eerste prioriteit”, stelt Froome, die afgelopen zomer ploegmaat Thomas en Tom Dumoulin voor zich moest dulden in de eindstand van La Grande Boucle. Daardoor greep hij naast een vijfde eindzege, die hem op gelijke hoogte van Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain zou plaatsen.

De Giro schrappen noemt Froome “een moeilijke beslissing” maar, legt hij uit, “ik ben op een punt in mijn carrière gekomen waarop ik nadenk over wat mijn erfenis zal zijn. Als ik een vijfde keer de Tour win, kom ik in een elitegroepje renners. Slechts vier andere mensen slaagden erin. Het zou ongelofelijk zijn.”

Maar om die vijfde Tour te winnen, zal Froome dus onder meer voorbij Thomas moeten. “Mijn hoofddoel is terugkeren naar de Tour en daar mijn best mogelijke resultaat halen”, zegt de Welshman. “Als ik de Tour 2018 niet had gewonnen, zou ik misschien de Giro/Vuelta overwegen, maar nu heb ik rugnummer 1 in de Tour. Het zou triestig zijn als ik er niet zou terugkeren aan de volle 100 procent.”

Naast de Tour heeft Thomas ook het WK tijdrijden, voor eigen volk in Yorkshire, aangestipt. “Het wordt mijn belangrijkste doel op het einde van het jaar. De steun in het Verenigd Koninkrijk en Yorkshire zal ongelofelijk zijn. Het wordt een top WK en ik wil er deel van uitmaken.”

Bernal kopman in Giro

Egan Bernal, het 21-jarige goudhaantje van Sky, wordt kopman in de Giro. De Colombiaanse youngster werd vorig jaar vijftiende in de Tour, zijn eerste grote ronde, en maakte veel indruk als klimmer. “De Giro is een race waar ik veel van hou”, klinkt het. “Ik heb drie jaar in Italië gewoond, heb er veel vrienden en heb de Italiaanse fans heel graag. Ik ken de wegen, hou van de Giro en wil er een goeie wedstrijd rijden.”