De indrukwekkende cijfers achter de Tour: 7 hectare ruimte nodig per aankomstzone, 60 kilometer kabels en 10 miljoen fans DMM

26 juni 2019

17u41 0 Ronde van Frankrijk Geen wielerwedstrijd zo groot als de Ronde van Frankrijk. Op en naast de weg is de Tour een mega-event en dat gaat gepaard met indrukwekkende cijfers. Een overzicht.

2 landen

De Tour doet dit jaar twee landen aan. Frankrijk uiteraard en dankzij de Grand Départ in Brussel ook België.

3 vliegtuigen

Na de voorlaatste rit gaat het over iets meer dan 700 kilometer van Val Thorens naar de omgeving van Parijs. De renners starten in de laatste rit in Rambouillet op zo'n 60 kilometer van Frankrijk. De organisatie voorziet drie vliegtuigen om de renners op tijd in de buurt van de hoofdstad te brengen.

7 hectare voor aankomstzone

Steden betalen gigantische sommen voor een start- of aankomstplaats in de Tour, maar dat is niet alles. Er moet immers ook flink wat plaats voorhanden zijn. Zo heeft een aankomstzone op zijn minst 7 hectare ruimte nodig.

10 dokters

Er zijn tien dokters permanent aanwezig in de Tour. De artsen hebben elk hun specialisatie. Als er iets voorvalt, beschikt de organisatie ook over zeven ambulances.

30 hellingen

Geen Mont Ventoux of Alpe d’Huez, maar wel dertig andere hellingen voor de renners om hun hart aan op te halen. Daarbij ook een zestal bergen die de beruchte grens van 2.000 meter overstijgen.

60 km kabels

Deel van de aankomstzone is ook de technische zone. Die voorziet bijvoorbeeld in alle noden die nodig zijn voor tv-uitzendingen. In totaal worden voor elke rit een zestigtal kilometer aan kabels gebruikt.

68 radiokanalen

Niet alleen op het tv-scherm, maar ook op de radio is de Tour hot. Niet minder dan 68 radiokanalen zijn aanwezig in de Tour.

94 tv-kanalen

Het aantal tv-kanalen ligt nog hoger dan het aantal radio-kanalen. Vorig jaar volgden 94 tv-zenders de Ronde van Frankrijk.

2.770m hoog

Het dak van de Tour is dit jaar de Col de l’Iseran. De top van de Alpencol ligt 2.770 meter boven de zeespiegel.

3.480 km afstand

De afstand die het peloton moet afleggen tussen Brussel en Parijs, netjes verdeeld over 21 ritten. De langste rit is de zevende met 230 kilometer. De kortste is de rit met aankomst op de Tourmalet: 117,5 kilometer.

4.200 signalisatieborden

Veiligheid boven alles en dat heeft de Tour-organisatie gesnopen. Er worden zo’n 4.200 signalisatieborden gebruikt om alles in goede banen te leiden.

5.000 infobrochures

Opvallend cijfer. Niet omwille van het aantal infobrochuers, maar wel door de aard van de brochures. De Tour-organisatie voorziet in 5.000 inforbrochures in braille. Ook aan de slechtzienden wordt gedacht.

6.000m afsluiting

Veiligheid boven alles (bis). Voor elke rit poot de organisatie bijna zes kilometer aan afsluitingshekken neer.

29.000 agenten en pompiers

Veiligheid boven alles (tris). Het Franse Ministerie voor Binnenlandse Zaken voorziet 29.000 politieagenten, gendarmes en pompiers voor de hele Tour.

100.000 vuilniszakken

De Tour denkt ook aan het milieu. 100.000 uitgedeelde vuilniszakken moeten ervoor zorgen dat de ruime omgeving van de wedstrijd proper blijft.

1.500.000 downloads

Er is ook een heuse Tour-app. Vorig jaar werd die anderhalf miljoen keer gedownload.

5.600.000 tv-kijkers

De piek in het aantal tv-kijkers viel vorig jaar voor in de laatste rit. Op France télévision keken toen een slordige 5,6 miljoen mensen naar de Tour.

10.000.000-12.000.000 toeschouwers

Een massa volk langs de weg, elk jaar opnieuw. Volgens schattingen staan meer dan 10 miljoen mensen aan de kant van de weg om de renners aan te moedigen. Ter vergelijking: België telt iets meer dan 11 miljoen inwoners

Meer over Tour

sport

wielersport

sportdiscipline

wegwielrennen