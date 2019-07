De hitte slaat ook toe in Frankrijk en verdeelt de meningen: “Gekkenwerk” versus “Als je niet tegen de hitte kan, blijf dan uit de Tour” DMM

24 juli 2019

08u30

Bron: Velofacts 0 Wielrennen La Canicule. Ook in Frankrijk slaan de temperaturen op hol en dat terwijl de Tour in de derde week zijn beslissende dagen in gaat. Te warm om te fietsen? Ja, zegt de ene. Neen, aldus de andere.

Gisteren 38,4 graden in de Tour. Het was zomaar evenjes de op één na warmste koers die dit jaar verreden werd. De op twee na heetste etappe in een grote wielerronde sinds 2010. De temperaturen in Gap de komende dagen: 33 graden vandaag, 34 morgen en ook vrijdag 34. Het zijn niet de absolute recordtemperaturen die straks bij ons te noteren vallen, maar ook in Frankrijk is het bijzonder warm.

Desondanks gaat de Tour gewoon door. Ook al is er iets als het Extreme Wheather Protocol, een UCI-reglement dat stipuleert om bij te extreme weersomstandigheden wielerwedstrijden in te korten of af te gelasten. In de Tour Down Under gebruiken ze het. In de Tour hebben ze er voorlopig geen oren naar. Gisteren moesten de renners bij 38,4 graden de ene bidon na de andere tot zich nemen om toch een beetje gehydrateerd te blijven. Anderen hesen zich dan weer in een ijsvest net voor de start. En dat was niet naar eenieders zin.

How hot the #tdf2019 stage was compared to other races in 2019 and other grand tour stages pic.twitter.com/QbTaACg1yH Velofacts(@ velofacts) link

“Ik dronk bidon, na bidon, na bidon. Het was gekkenwerk”, vertelde Peter Sagan na afloop van de rit gisteren. “Dit was een vlakke rit, maar in de bergen wordt het met deze hitte een ander verhaal. Ik vind dat de CPA (de rennersvakbond, red.) hier iets aan moet doen, anders zie ik niet in waarom we hen betalen.”

Ook Steven Kruijswijk - derde in het klassement - vond het onverantwoord dat het peloton in de hitte van gisteren de baan werd opgestuurd. “Het was code oranje, maar blijkbaar geldt dat niet voor de Tour”, sprak Kruijswijk aan de aankomst in Nîmes. “Wij worden verondersteld om gewoon door te gaan.”

Een vroege start ziet de Nederlander van Jumbo-Visma als de oplossing. “Wij vertrekken niet om 8u, maar wel op het warmste moment van de dag. Blijkbaar zijn de belangen toch te groot om de start te vervroegen. Sporten gezond? In deze omstandigheden helemaal niet.”

Een ander geluid uit het kamp van Team Ineos. Daar reageerde Michal Kwiatkowski met een scherpe tweet. De Pool neemt de temperaturen liever zoals ze zijn. “Als je niet met de hitte omkan, blijf dan uit de Tour. Het zijn omstandigheden die voorvallen. Ook in vlakke ritten. Het zal bovendien alleen maar warmer worden.”

If you can’t deal with the heat, keep out of @LeTour. Things happen even on a flat stage like today. And it will only get hotter now🔥 @TeamINEOS

📷 @GettySport pic.twitter.com/0kCTrw223M Michał Kwiatkowski(@ kwiato) link

#27 hottest reace out of 6866 recorded races with temperature pic.twitter.com/X1OIvybIzV Velofacts(@ velofacts) link

