De glinstering van de échte klimmer: Quintana reed Galibier met recordtijd sneller op dan favorieten DMM

26 juli 2019

12u05 2 Tour de France Plots stond hij te blinken op het podium. De doffe blik na de Pyreneeën had plaats gemaakt voor een glinstering in de ogen. Nairo Quintana herleefde gisteren in de Alpen. Bijna als vanouds, sneller dan de andere favorieten met een recordtijd naar boven op de Galibier.

Dik anderhalve minuut. Dat was bij het intrekken van de Alpen het verschil tussen Nairo Quintana en, jawel, Xandro Meurisse. Onze landgenoot van Wanty-Gobert stond voor de rit naar Valloire op een 13de plaats op 11:08 van gele trui Alaphilippe. Quintana 12de op 9:30 van de Fransman. Een beetje troosteloos.

De ooit zo fier klimmende Colombiaan was rijp voor de totale déconfiture. 12de in de Tour van 2017, 10de in de Tour van 2018 en 8ste in de Vuelta van vorig jaar. Er leek weinig over te blijven van de renner die de Ronde van Frankrijk op zijn minst één keer in zijn carrière zou winnen.

Tot hij zich gisteren op kousenvoeten liet meeglijden in een omvangrijke kopgroep. De favorieten sloegen er geen acht op. Bernal, dat is het Colombiaanse alfmannetje in deze Tour. Landa ‘el lider’ bij Movistar. Quintana? Laat maar. In de Pyreneeën moest hij er toch zonder pardon uit.

In de Alpen leek het opnieuw die toer op te gaan. Quintana schoof amechtig mee bij de eerste aanvallen om de ritzege. Deels zijn stijl, deels omdat hij zijn geweer aan het laden was. Plots een geluid. Tak-tak-tak. In één ruk gingen er drie kroontjes bij achteraan en reed de Colombiaan onweerstaanbaar weg bij de concurrentie.

Onweerstaanbaar? In deze wel het juiste woord. Quintana sprokkelde snel een minuut op zijn achtervolgers en - opvallender - ook de favorieten kwamen geen sikkepit dichter. De Movistar-man - geboren in het hinterland rond Boyaca op 2.800 meter boven de zeespiegel - herkende zíjn terrein hoog in de Alpen. De doffe mus was niet meer. De condor - naar verluidt zijn bijnaam - herleefde.

Quintana reed de laatste acht kilometer van de Galibier in recordtijd omhoog. 22 minuten en 23 seconden voor 8,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,88% om precies te zijn. De Colombiaan deed daarmee beter dan Andy Schleck (23:34) bij zijn raid in 2012. Ook Bernal (40 seconden trager) en de andere favorieten (1 minuut en 7 seconden trager) konden het tempo van Quintana niet bolwerken.

COL DU GALIBIER (last 8.51 km, 6.88 %. 585 m) | #TDF2019



2011 | 23:34 | Frank Schleck

2019 | 22:23 | Nairo Quintana ammattipyöräily(@ ammattipyoraily) link

Aan de finish werd een gemorst gelletje verkeerdelijk aanzien voor een streepje bloed. Het kon Quintana weinig deren, want de prestatie was navenant. Een momentopname in de Tour uiteraard, want groot is de kans dat Quintana - nog altijd ‘maar’ 29 - vandaag de prijs betaalt voor zijn inspanningen.

Zo niet, dan gaan ze volgend jaar bij Arkéa-Samsic misschien toch nog plezier aan hem beleven. Vader Quintana bevestigde gisteren op de Colombiaanse radio nogmaals de overgang naar de Franse ploeg. Volgend jaar zien we de klimmer dus voor het eerst sinds 2012 in een ander shirt dan dat van Movistar door het peloton rijden.

Of dat bevrijdend zal werken, is een andere vraag. Feit is dat een renner van het statuut Quintana niet écht tevreden kan zijn met een etappezege en een verre ereplaats in de Tour. Al kon de manier waarop gisteren wel tellen. Ter referentie: Quintana duikt na de rit van gisteren plots weer als 7de op in het klassement met 3:54 achterstand op Julian Alaphilippe. Xandro Meurisse als 17de op 22:43.

Just like the Pyrenees started with a climbing record, so did the Alps! Nairo Quintana set a new best time on Col du Galibier: 22 min 26 sec. That's ~6,0 w/kg, a monster performance at such a high altitude. 🚀 Col d'Izoard was also raced fast. #TDF2019 https://t.co/Lu9wlkhmMy pic.twitter.com/0RputKExQ4 Mihai Cazacu(@ faustocoppi60) link

#TDF2019, Stage 18. COL DU GALIBIER (last 8.51 km, 6.88 %, 585 m)



22:23 | N.Quintana

23:03 | Bernal

23:30 | Pinot, Landa, Uran, G.Thomas, Buchmann, Kruijswijk

23:37 | Porte

23:47 | Alaphilippe

24:07 | Bardet



Quintana 0:40 to 2nd. Bernal would have been close with diff tactic. ammattipyöräily(@ ammattipyoraily) link