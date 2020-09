De Gendt voelt zich elke dag beter: "Jammer dat de Tour over drie dagen voorbij is" Redactie

17 september 2020

19u07 0 Tour de France Thomas De Gendt schoof mee in de vroege vlucht, maar miste de beslissende move met dagwinnaar Michal Kwiatkowski. "Ik ben wel tevreden", zegt hij. "Stilaan voel ik me weer beter. Het is jammer dat de Tour over drie dagen voorbij is.”

De Gendt voelt zich naar eigen zeggen al een pak beter dan in het begin van de Tour. “Toen kon ik met moeite volgen in de eerste rit, terwijl ik nu bergop opnieuw kan meedoen”, aldus De Gendt. Met renners als Kwiatkowski, Carapaz en Hirschi in de kopgroep beloofde het geen makkelijke opdracht te worden. “Ze klimmen nog een pak sterker dan ik, ik heb echt afgezien, maar uiteindelijk rijden ze me er af in de afdaling, wat ook wel weer hun specialiteit is.”

De renner van Lotto Soudal voelt zich dus verbeteren, maar een ritzege lijkt moeilijk te worden. "Ik ben tevreden over vandaag, jammer dat de Tour over drie dagen gedaan is. Ik heb gewoon al gemerkt dat ik een grote ronde van drie weken nodig heb opdat de benen goed zouden zijn. Dat lukte niet dit jaar door corona, dus mijn volgende grote ronde zal waarschijnlijk beter zijn, maar voor nu is het te laat. Zaterdag ga ik proberen om in de tijdrit nog een mooi resultaat neer te zetten, we zien wel.”

Morgen sprinten?

Vrijdag staat nog een kans voor de sprinters op het programma. Lotto Soudal heeft dan met Caleb Ewan een kandidaat-winnaar in huis. "Ik denk dat hij wel zal willen sprinten, maar ik verwacht niet dat wij op kop zullen moeten rijden. We zijn maar met vijf meer. Nu goed, het parcours is lastig genoeg, ik zal wel mijn bezigheid hebben om hem uit de wind te houden. Ik denk dat BORA-hansgrohe ook wel een sprint wil, dus hopelijk wordt het ook een sprint.”

