De Gendt viert knappe zege met pizza en “veel champagne” TLB

14 juli 2019

00u05 0 Dinner tweet! 🍽 stage 8: salmon salade - pizza caprese - linguine bolognaise - berrie crumble. And lots of champagne #TDF2019 pic.twitter.com/p4zlt7b3zA Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

Tijdens de Ronde van Frankrijk deelt Thomas De Gendt dagelijks zijn avondmaal met zijn volgers op Twitter. Lotto-Soudal heeft met Carol De Dobbelaere een eigen kok mee in de Tour en De Gendt is duidelijk fan van het werk van de man. Vandaag vierde De Gendt zijn knappe etappezege onder meer met pizza caprese, linguine bolognaise en een crumble van bessen als dessert. Dat alles spoelde hij door met “veel champagne”, zo gaf De Gendt ook nog even mee aan zijn fans.

Enkele menu’s van de voorbije dagen:

Dinner tweet! 🍽 stage 6: sushi - grilled chicken, potatoe wedges, orange/apple saus - tiramisu for the birthdayboy @CalebEwan @CarolDeDobb #TDF2019 pic.twitter.com/oaujPsPDh2 Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

