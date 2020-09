De Gendt probeerde het met late aanval: “Alles of niks gespeeld” Redactie

12 september 2020

19u09 0 Tour de France De vroege vlucht halen lukte niet. Maar Thomas De Gendt toonde zich wel in het slot van de veertiende Tourrit. De renner van Lotto-Soudal viel aan in het slot, maar winnen lukte niet.

“We geraakte met een goed groepje weg, maar ik denk dat iedereen wat op zijn limiet zat na die demarrage”, deed De Gendt het verhaal na de etappe. “We gingen alleszins heel hard. Ik zat als enige van de ploeg in dat peloton en moest het zonder hulp doen. Zo'n demarrage in het slot is normaal niet mijn ding, maar als ik niets doe word ik veertigste. Nu heb ik tenminste iets geprobeerd. Met wat geluk rijd je weg met de beste mannen, maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. Het peloton zat te kort.”

De tactiek van BORA-hansgrohe noemde De Gendt “redelijk dom”. “Ze vallen eerst met een paar renners aan en komen dan in het slot mensen te kort om Sagan te helpen”, aldus De Gendt. “Sunweb zat er nog met vier of vijf man - zij hebben het goed gespeeld. Met Wellens, Degenkolb en Gilbert zouden wij hetzelfde kunnen doen, maar zij zijn er jammer genoeg niet (meer) bij. Het is soms een beetje eenzaam, zo alleen. Mijn vorm is beter en beter, al is het nog altijd niet wat het moet zijn. Misschien komt die topvorm er niet, maar nu kan ik toch al demarreren. Maar een procentje of twee minder zijn maakt het verschil. Nu overleef ik de beklimmingen eerder op hangen en wurgen.”

Van Avermaet: “Gedaan wat ik kon”

Greg Van Avermaet was mee met de beteren, maar kon niet het verschil maken in de finale. “Als de favorieten gingen, heb ik geprobeerd om mee te gaan. Andersen pakte het beste moment, het is straf wat hij doet. Ik heb daarna nog voor Matteo Trentin gereden. Meer konden we niet doen. Het was op zich wel leuk dat het een technische finale was, dan is het iets makkelijker om positie te houden. Al weet je dat als je bergop moet remmen het geweldig hard gaat. Dit was weer een etappe die vol gereden is. Ik moet nog eens kijken waar er een nieuwe kans wacht.”

Edward Theuns: “BORA rijdt heel hard voor de groene trui”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.