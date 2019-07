De Gendt na indrukwekkend avontuur: “Alles viel vandaag op zijn plaats” TLB

13 juli 2019

17u41

Bron: Sporza 0 Tour de France Wat een nummer van Thomas De Gendt in de achtste rit van de Tour de France. De 32-jarige renner van Lotto-Soudal won de etappe met aankomst in Saint-Etienne, nadat hij mee in de vroege vlucht trok en nét Julian Alaphilippe, de nieuwe gele trui, en Thibaut Pinot wist voor te blijven. “Mission accomplished. Voor mij én voor de ploeg”, reageerde De Gendt na zijn huzarenstukje.

De Gendt kon meeglippen in de vlucht van de dag - zijn specialiteit. “We waren maar met vier, ik had op iets meer volk gehoopt”, sprak de Oost-Vlaming bij Sporza. “We kregen ook niet echt veel voorsprong, maximaal vijf minuten denk ik. Maar we zijn wel de hele dag vol blijven rijden. Op 70 kilometer van de meet hebben De Marchi en ik eens doorgetrokken en Terpstra en King moesten de rol lossen. Onze voorsprong groeide ook weer tot vier minuten en toen begon ik er echt wel in te geloven.”

“Alles viel vandaag op zijn plaats”, ging De Gendt voort. “Deze etappe was me op het lijf geschreven. De beklimmingen waren niet te lang en niet te zwaar. En als je dan nog zo’n wonderbenen hebt...fantastisch. Het is bij ons voorin ook nooit stilgevallen, we hebben denk ik 200 kilometer à bloc gereden. Mission accomplished, voor mij en ook voor de ploeg. We zijn naar hier gekomen om een rit te winnen. Gisteren waren we er met Ewan al heel dichtbij, vandaag lukt het mij. Geweldig.”

De Gendt won in 2016 al een rit in de Tour, de (ingekorte) twaalfde etappe met aankomst aan Chalet Reynard (Mont Ventoux). “Eigenlijk schat ik mijn overwinning van vandaag nog iets hoger in”, sprak De Gendt. “Samen met drie anderen heb ik vandaag 200 meter geknokt en uiteindelijk haal ik het met een voorsprong van enkele seconden...Deze etappe staat wat mij betreft hoger aangeschreven dan een bergrit.”

Thuisrijders Pinot en Alaphilippe probeerden De Gendt nog terug te halen, maar daar slaagde het duo niet in. “Ik keek soms achter me, hield de motor in de gaten en zag op een bepaald moment twee kleine mannekes rijden. Op 7 of 8 kilometer van de streep kon ik inschatten dat ik nog een voorgift had zo'n dertig seconden had. Op de laatste oplopende strook viel ik helemaal stil en ik moest zelfs bijna overgeven. Maar ik wist wel dat het er goed uitzag als ik boven nog tien seconden voorsprong had. En uiteindelijk haal ik het dus ook.”