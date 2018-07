De Gendt kent geen moeite om zich in vroege ontsnapping te nestelen: “Als je de wil hebt om mee te zijn, ben je mee" Bart Audoore in Frankrijk

21 juli 2018

19u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France Tiende op 37 seconden van winnaar Omar Fraile. Uiteraard was Thomas De Gendt (31) graag nog iets dichter geëindigd, maar hij hield wel een positief gevoel over aan de rit naar Mende.

“Ik voelde me echt goed”, zei hij. “Veel beter dan in de Alpen. Ik had goeie benen, maar om in deze groep te winnen, dat was wel heel moeilijk. Ik zat ook alleen terwijl veel ploegen met drie of zelfs vijf ploegmaats mee waren. Ik heb daarom geprobeerd om de groep al vroeger te splitsen, maar dat is niet echt gelukt. Maar ik moest iets proberen: als ik wacht tot Alaphilippe doortrekt, ben ik sowieso altijd gelost. Op de slotklim probeerde ik aan te pikken bij Fraile, maar ik moest gaan zitten. Daarna kon ik Alaphilippe ook niet volgen. De sterkere hebben gewonnen.”

Derde week

Ook gisteren zat De Gendt al mee in de ontsnapping, maar toen had hij het gevoel dat het peloton met zijn voeten aan het rammelen was — de vier vluchters hadden nooit genoeg voorsprong. De rit van vandaag geeft hem hoop voor wat komt. “De derde week komt eraan, en dat is normaal mijn week. Iedereen is nu vermoeid. Het komt er nu op aan hoeveel je nog kan eten en hoe goed je slaapt. Wel, ik heb gisteravond heel veel gegeten en ik heb tien uur geslapen."

"Ik ben positiever dan de voorbije dagen. De meesten die vandaag mee waren in de ontsnapping, zullen morgen ook mee zijn. Of het zo makkelijk gaat? Je moet wel moeite doen, maar degene die nog wat jus in de benen hebben, zijn mee. Als je de wil hebt om mee te zijn, ben je mee. Dat is zo in deze fase van de Tour. Ik was vandaag zelfs mee met de eerste waaier, dat gebeurt ook niet vaak.”