De Gendt: “Iedereen kan bollentrui nog winnen” - Wellens: “Thomas kan ver geraken” JSU/TLB

16 juli 2019

20u16 0

Tim Wellens en Thomas De Gendt hebben er een geslaagd eerste deel van de Tour opzitten. Wellens draagt al dagenlang de bolletjestrui en De Gendt won op indrukwekkende wijze de rit met aankomst in Saint-Étienne. De Soudal-Lotto-ploegmaats en kamergenoten blikten in VTM Nieuws terug op de eerste tien ritten én vooruit naar onder meer de strijd om de bollen. Bekijk hun reactie in bovenstaande video.