De Gendt en De Buyst blij met zege Ewan: “We hebben ons vertrouwen in hem nooit verloren”

31 augustus 2020

Wielrennen De kop is eraf voor Lotto Soudal en dat na toch wel dagen vol ellende. Na de opgaves van John Degenkolb en Philippe Gilbert kon Caleb Ewan vandaag winnen in Sisteron. "Dit doet deugd", zeggen ploegmaats De Buyst en De Gendt in koor.

“Ik moet de beelden nog zien”, vertelde sprintloods Jasper De Buyst aan de aankomst bij onze man in Sisteron. “Maar goed: winnen is winnen. Het maakt niet uit hoe. We zaten toch wel een beetje in een negatieve spiraal, dit doet dan ook deugd. Dit is een goed begin voor de rest van de Tour. Vorig jaar hebben we langer moeten wachten en dan wonnen er uiteindelijk nog vier. Laat ons nu beginnen met één, dan zien we wel.”

Het verhaal van de sprint was anders dan gewoonlijk. Er was de wind en bovendien speelde De Buyst zijn sprinter ook even kwijt. “De snelheid lag niet superhoog door de wind, ik wist dat er een treintje zou komen en dat was Team Sunweb. Ik keek, maar vond Caleb daarna niet meer. Hij zat redelijk ver, maar met die wind kon je van achteren uit komen. Je loopt dan wel het risico om vast te zitten, maar dit was eigenlijk ideaal.”

De Gendt: “Mooi dat het zo snel gebeurt”

Ook Thomas De Gendt was blij met de ritzege. “We hebben nooit ons vertrouwen verloren in hem. Hij is onze kopman, gisteren is iedereen bij hem gebleven om te tonen dat we hier voor hem zijn. Ik vind het raar dat sommigen zeiden dat hij niet top is. Eergisteren was een speciale dag en was het niet honderd procent zijn parcours. Ook de weersomstandigheden zaten tegen. Gisteren namen we de beslissing om traag over de bergjes te rijden. We mochten 39 minuten verliezen, dan is het ook stom om te pushen natuurlijk. Het is mooi dat het zo snel gebeurt.”



