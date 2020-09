De “f*ck you” van Van Aert naar Sagan, die gedeclasseerd wordt na schouderduw in volle sprint YP/ABD

09 september 2020

18u13

Bron: Sporza 36 Tour de France Wout van Aert kwam dicht bij de overwinning in de elfde Touretappe, maar hij moest in de sprint onder meer zijn meerdere kennen in Caleb Ewan. Niet in het minst omdat hij met de finish in zicht een stevige kwak te verduren kreeg van Peter Sagan. Na afloop liet Van Aert dan ook duidelijk blijken aan de Slovaak wat hij ervan vond, de boosdoener werd uiteindelijk teruggezet in de daguitslag.

“Ik zat iets te ver, maar er bleef nog wat ruimte over op rechts”, begint de superknecht van Jumbo-Visma zijn analyse van de sprint. “Mijn enige kans was vroeg aangaan, maar het was iets te ver om van een perfecte sprint te spreken. Ik was er kort bij. Maar toen Sagan me opzij beukte... Ik schrok er zo van dat ik mijn momentum kwijt geraakte en zo werd het helemaal niks. Ik schrok heel hard, het is al gevaarlijk genoeg, maar als je dan in volle inspanning ineens niet weet wat er gebeurt, dan is het vrij normaal dat je even kwaad bent.”

“Ik sprint gewoon rechtdoor", gaat Van Aert verder. “Dat Sagan op die manier ruimte wil creëren, heeft volgens mij niks met sprinten te maken. Als ze hem niet diskwalificeren, dan volgen ze het reglement niet volgens mij. Of ik met hem heb gepraat? Dat heb ik geprobeerd ja. Maar net na mijn vloek kreeg ik zelf de volle laag”, aldus onze landgenoot. Sagan werd uiteindelijk teruggezet naar de laatste plek van het peloton dat om de zege streed, plaats 85. Een ramp voor zijn groene trui-ambities. Sam Bennett, die naar een tweede plek sprintte, heeft nu een voorsprong 68 punten op de Slovaak.

