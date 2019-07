De ene T(h)euns is de andere niet: Geert Bourgeois feliciteert per abuis verkeerde renner met ritzege in de Tour DMM

11 juli 2019

19u23

Bron: Twitter 0

De ene T(h)euns is de andere niet. Dat mocht ook Geert Bourgeois ondervinden. De NVA-politicus wou Dylan Teuns feliciteren met zijn ritzege in de Tour, maar sprak per abuis Edward Theuns aan op Twitter. Verstrooidheidje van het Europees Parlementslid, al hadden ze bij NVA wellicht andere katjes te geselen vandaag...

Edward Theuns zelf liet het alvast niet aan zijn hart komen. Hij bedankte Bourgeois op Twitter en verwees hem fijntjes door naar zijn bijna-naamgenoot Dylan Teuns. “Tom Van Dyck, Paul Herygers en ikzelf hebben hem hard aangemoedigd aan de voet van de slotklim. Proficiat, Dylan Teuns!

Bedankt @GeertBourgeois ... Tom (Van Dyck), @PaulHerygers en ikzelf hebben hem hard aangemoedigd aan de voet van de slotklim! Dikke proficiat @dylan_teuns !!! @sporza_koers #ViveLeVelo #TDF19 pic.twitter.com/bX7LyNGZ3x Edward Theuns(@ EdwardTheuns) link

Proficiat DYLAN @dylan_teuns en proficiat EDWARD @EdwardTheuns voor de goede aanmoediging! 🤦‍♂️😅 #verstrooid Geert Bourgeois(@ GeertBourgeois) link