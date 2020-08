De emotionele triomftocht van Alaphilippe: herbeleef hier de tweede etappe van de Tour de France Redactie

Julian Alaphilippe won de tweede etappe in de Tour de France. De Fransman haalde het na 186 kilometer, met start en aankomst in Nice, na een sprint met drie voor de Zwitser Marc Hirschi (Sunweb) en de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott). Greg Van Avermaet (CCC) won op nauwelijks twee seconden de sprint van de achtervolgende groep en werd zo vierde. Alaphilippe neemt ook de gele leiderstrui over van de Noor Alexander Kristoff (UAE Emirates).

Op de laatste helling van de dag, de Col des Quatre Chemins, waagde Alaphilippe zijn kans. Hirschi en even later Yates sloten aan en het trio sloeg meteen een mooi gat. In de afzink toonde Alaphilippe zijn daalcapaciteiten. De drie mochten sprinten voor de zege en daarin was Alaphilippe de sterkste. Herbeleef de tweede rit via bovenstaande video!

