De eindwinnaar van de Gouden Tour is bekend! Dimitri De Bruycker wint 5.000 euro

29 juli 2019



Gefeliciteerd, Dimitri De Bruycker! Met zijn team ‘Boem Boem’ verzamelde hij in totaal 3901 punten. Op speeldag 10 wisselde hij Groenewegen voor Thomas en Viviani voor Pinot. Dimitri was de beste van de 18.922 deelnemende teams en wint de hoofdprijs van 5.000 euro! Hierbij kan u nog eens alle winnaars vinden in het eindklassement en van speeldag 16 en 17.

Aan allen bedankt om mee te spelen. We zijn er snel terug met de Gouden Vuelta!

Eindklassement

Eindwinnaar 1e plaats Dimitri De Bruycker

Eindwinnaar 2e plaats Gert Vanrobaeys

Eindwinnaar 3e plaats RUDY VAN DAMME

Minerva Ebike BLAUW 2019 ERIC LECOQ

Minerva Ebike BLAUW 2019 Steven Van Osselaer

Minerva Ebike BLAUW 2019 chris vanden abeele

LG Smart TV 55UK6300 Toon Claes

iPhone 6S 64GB Space Grey (refurbished 5*) Leo Heus

iPhone 6S 64GB Space Grey (refurbished 5*) Dries Allemeersch

iPhone 6S 64GB Space Grey (refurbished 5*) Rudy Verdonck

Samsung Galaxy Tab 3 LITE 8GB noir Dieter Jaspers

Samsung Galaxy Tab 3 LITE 8GB noir Erwin Evens

Pilafoot Guy De Koninck

Pilafoot Geert Beeckman

Pilafoot Frederik Davids

Pilafoot Wibren Moens

Bioracer Teamset Rianne Danes-Lokken

Bioracer Teamset nathalie Boon

Bioracer Teamset Steven Fivez

Bioracer Teamset Marcel Spijker

Bioracer Teamset Kenny Gardin

DAVIDT’s ABS Cabin Case Lilac (nouv ref) 57 x 37 x 20 Paul Rijk

DAVIDT’s ABS Cabin Case Lilac (nouv ref) 57 x 37 x 20 willy willems

DAVIDT’s ABS Cabin Case Lilac (nouv ref) 57 x 37 x 20 Frédéric Demyttenaere

Matterhorn Gin Gillis Demets

Matterhorn Gin Paul Schillemans

Matterhorn Gin ivan Van Thuyne

Matterhorn Gin Ronny Wagenaer

Winnaars speeldag 17

Minerva Ebike BLAUW 2019 Erik Gidts

iPad Mini 4 64GB Wifi + 4G Space Grey (refurbished 4*) benno van straten

iPhone 7 32GB Black (refurbished 4*) Bram Vanderhaeghen

Pilafoot Kristof Haerynck

Pilafoot jeff van sande

Bioracer Teamset Tim Servaes

Bioracer Teamset danny verhulst

Matterhorn Gin Werner Mory

Matterhorn Gin Jasper Cuyvers

Matterhorn Gin Ulrik Wulgaert

Friteuse Domo ad verhoeven

James Bond 007 Eau de toilette quinten Vandenbempt

James Bond 007 Eau de toilette jef wulgaert

James Bond 007 Eau de toilette Jan Arts

Peper- en zoutmolen Jan Van Sande

Peper- en zoutmolen Tommy Pootemans

Peper- en zoutmolen Willem Van Audenhove

Gratis Ploeg Gouden Tour Stijn Mulders

Gratis Ploeg Gouden Tour Wouter de Bruijn

Gratis Ploeg Gouden Tour Marie Claire Wouters

Gratis Ploeg Gouden Tour Arold Arts

Gratis Ploeg Gouden Tour Antoaneta ANDONOVA

Gratis Ploeg Gouden Tour Davy Timmerman

Gratis Ploeg Gouden Tour Stefan Badie

Gratis Ploeg Gouden Tour marc bruggeman

Winnaars speeldag 16

Minerva Ebike BLAUW 2019 Evelyne Sannen

iPad Mini 4 64GB Wifi + 4G Space Grey (refurbished 4*) wim eveleens

iPhone 7 32GB Black (refurbished 4*) Brian Young

Pilafoot Werner Mory

Pilafoot Claeys Jacky

Bioracer Teamset Germaine Bolle

Bioracer Teamset Hilde Verwaest

Matterhorn Gin Jo Heyndrickx

Matterhorn Gin Koen Volders

Matterhorn Gin Hans Abrahamsen

Friteuse Domo wim buelens

James Bond 007 Eau de toilette Brent Van den Abbeele

James Bond 007 Eau de toilette Jens Vloeberghs

James Bond 007 Eau de toilette Jan Arts

Peper- en zoutmolen Arold Arts

Peper- en zoutmolen Marc Philips

Peper- en zoutmolen erik janssens

Gratis Ploeg Gouden Tour Gilles Sels

Gratis Ploeg Gouden Tour Marnix Voet

Gratis Ploeg Gouden Tour Chris Winkeleer

Gratis Ploeg Gouden Tour Dirk De Cnop

Gratis Ploeg Gouden Tour vera hugo

Gratis Ploeg Gouden Tour Marc Van royen

Gratis Ploeg Gouden Tour Andre Nuyens

Gratis Ploeg Gouden Tour Geert Van Roy