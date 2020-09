De beloning voor een schitterende Tour: Marc Hirschi wint de superstrijdlust DMM

19 september 2020

17u40

Bron: Belga 0 Tour de France Marc Hirschi is tijdens de voorlaatste etappe van de Tour de France, de tijdrit naar La Planche des Belles Filles, verkozen tot winnaar van de superstrijdlust. De Zwitser volgt op de erelijst de Fransman Julian Alaphilippe op.

Naast Hirschi waren ook Pierre Rolland, Julian Alaphilippe, Richard Carapaz, Lennert Kämna en Neilson Powless genomineerd. De 22-jarige Hirschi maakte tijdens deze Tour indruk met ritwinst in de twaalfde etappe. Hij werd ook tweede in de tweede rit, na Alaphilippe, en derde in de negende rit, na Pogacar en Roglic. De Zwitser blonk de hele Tour uit met veel aanvalslust.

Lees meer:

De Tour van Sunweb: vuurwerk van Hirschi en de efficiëntie van Kragh Andersen