Daniel Martin krijgt Prijs van de Superstrijdlust TLB

28 juli 2018

16u38 1 Tour De France Daniel Martin (31) houdt toch een mooie prijs over aan deze Ronde van Frankrijk. De Ierse kopman van UAE-Team Emirates heeft de Prijs van de Superstrijdlust gekregen. Martin werd verkozen uit een groep van acht renners.

Behalve Martin maakten ook Warren Barguil (de winnaar van vorig jaar), groene trui Peter Sagan, bolletjestrui Julian Alaphilippe, Lawson Craddock, Sylvain Chavanel, Damien Gaudin en Alejandro Valverde kans op de Superstrijdlust. Opvallend: Greg Van Avermaet werd niet genomineerd voor de prijs. De olympische kampioen verdedigde in de eerste week nochtans zijn gele trui met hand en tand.

Na het tellen van de publieksstemmen en de jurystemmen kwam de Ier - ex-Quick.Step Floors - als winnaar uit de bus. De jury gaf drie stemmen aan Martin, die de voorkeur kreeg op de Franse bergkoning Julian Alaphilippe (1 stem) en de Slovaakse puntenkoning en wereldkampioen Peter Sagan. Lawson Craddock was de favoriet van het publiek, dat ook 1 stem kreeg. De Amerikaan was voornamelijk achteraan het peloton terug te bevinden. Hij rijdt na een val in de eerste etappe rond met een gebroken schouderblad. Martin won de rit met aankomst op de Mûr-de-Bretagne en spaarde tijdens de hele Tour zijn aanvalspogingen niet.

Le Super Combatif du #TDF2018 est 🇮🇪 @DanMartin86 ! Bravo ! / Dan Martin won the Super Combative Prize! Congrats! 💪💪💪#PrixAntargaz pic.twitter.com/dRV454mcV9 Prix Antargaz(@ PrixAntargaz) link

Voorbije 10 winnaars:

2018: Dan Martin (Ier)

2017: Warren Barguil (Fra)

2016: Peter Sagan (Slk)

2015: Romain Bardet (Fra)

2014: Alessandro de Marchi (Ita)

2013: Christophe Riblon (Fra)

2012: Chris Anker Sörensen (Den)

2011: Jérémy Roy (Fra)

2010: Sylvain Chavanel (Fra)

2009: Franco Pellizotti (Ita) - geschrapt wegens doping

2008: Sylvain Chavanel (Fra)