Dan toch na een aanraking met een supporter: Nibali verlaat de Tour met wervelbreuk MDB/DMM

20 juli 2018

08u28 59 Tour De France Plots lag hij daar in volle finale tegen de grond, Vincenzo Nibali. De 'Haai van Messina' knalde na contact met een supporter tegen het asfalt omdat het zicht belemmerd werd door het Bengaals vuur dat werd afgestoken. Een ziekenhuisbezoek bracht een breuk in de ruggenwervel aan het licht. Morgen gaat Nibali dan ook niet meer van start.

"We zijn terug in het hotel", bevestigde Nibali zijn opgave op Twitter. "Helaas is het resultaat van het medisch rapport niet goed. De breuk in de wervel werd bevestigd. Morgen ga ik naar huis voor een herstelperiode. Bedankt voor de steun. Tot de volgende keer."

Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l’esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla vertebra, domani tornerò a casa per un periodo di recupero. Grazie per tutto il vostro affetto dimostrato nei miei confronti! Alla prossima👍🏻 Vincenzo Nibali(@ vincenzonibali) link

Val na aanraking met supporter

Vincenzo Nibali was de eerste van de klassementsrenners die op Alpe d'Huez echt aan de boom schudde. De Italiaanse Tourwinnaar van 2014 nam enkele lengten voorsprong, maar werd al snel weer ingerekend. Pas in de ultieme slotfase was er opnieuw commotie rond Nibali. Wanneer de Italiaan door een wolk die ontstond vanwege Bengaals vuur reed, leek hij in botsing te komen met een motard.

Echter op beelden die circuleren op sociale media is te zien dat Nibali niét in aanraking komt met een motor. De Italiaan haakte veeleer achter een draagband van een fototoestel van een supporter. Bij een trekkende beweging zwiepte het stuur van Nibali naar rechts waardoor een valpartij niet meer te vermijden viel. .

Nibali's winstkansen gingen letterlijk en figuurlijk in rook op. "Op dat moment reed Bardet enkele seconden voor me uit", vertelde de Italiaan. "Er zaten verschillende motors van de televisie en de politie tussen mij en hem. Op een gegeven ogenblik versmalde de weg en door de rook zag ik niets meer. De motor stopte en het volgende moment lag ik tegen de grond." Nibali werd na de rit afgevoerd naar het ziekenhuis van Grenoble. Met een wervelbreuk is hij genoodzaakt om op te geven zodat hij morgen niet meer van start zal gaan.

Een val na een botsing op een mythische beklimming. Dat verhaal hebben we in de Tour de France nog gezien. In 2016 liep Chris Froome plots de Mont Ventoux zonder fiets op na een val met een motard. Zijn achterstand werd uiteindelijk weggeveegd door de wedstrijdjury. Iets wat sommige supporters nu ook in het geval van Nibali opperen. Bahrain Merida diende ook een klacht in bij de wedstrijdjury, maar die ging er niet op in. De organisatie beschouwde het incident als een "gewoon wedstrijdincident".

"Mijn rug doet veel pijn", vertelde Nibali meteen na aankomst op de Alpe d'Huez. "We gaan vanavond in het hotel met de osteopaat controleren hoe het met mijn rug gaat. Op een bepaald moment kon ik niet meer ademen, maar ik heb op mijn tanden gebeten en nog wat tijd terug genomen. We gaan mijn rug nu onderzoeken, hopelijk valt de schade mee." Jammer genoeg viel het niet mee voor de Italiaan. Morgen zal Nibali niet meer aan de start verschijnen.

🇫🇷 #TDF2018



🎙️ @vincenzonibali speaking about his crash: "The road became narrower and there were no barriers. There were two police motorbikes. When Froome accelerated, I followed him, I was feeling good. Then we slowed down and I hit the ground"



📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/ucykveuoVn Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

