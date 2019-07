Exclusief voor abonnees Daar gaan ze weer bij Ineos: Bernal valt aan, Thomas besluit om achter zijn ploegmaat te rijden Marc Ghyselinck in Frankrijk

26 juli 2019

07u38 0 Tour de France Als het zo verder gaat, wint Julian Alaphilippe zondag gewoon de Tour. Met dank aan Egan Bernal en Geraint Thomas. Met dank ook aan Dave Brailsford, de grote baas van Team Ineos, die ondanks zes eindzeges in de Tour nog steeds niet heeft beslist of hij nu wel of niet een kopman moet aanduiden. En wie moet dat dan zijn?

Julian Alaphilippe verloor gisteren vijf seconden. Dat is, alle rampscenario’s ten spijt die de voorbije dagen over zijn gele trui de ronde deden, zo goed als niets. De Fransman stond in Valloire gewoon voor de veertiende dag in de gele trui. Nog twee te gaan. Dan rijdt hij Parijs binnen en dan stoot niemand hem nog van de troon.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis